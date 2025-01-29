Задержанные в Тунисе 11 россиян находятся в трех различных тюрьмах страны, передает РИА Новости со ссылкой на брата одного из них.

«Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам. Моего брата за все это время несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери», — сообщил собеседник РИА Новости.

Он также отметил, что, по последним данным, задержанные находятся в трех тюрьмах — Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

«Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», — добавил собеседник агентства.

Он также сказал, что не имеет информации о состоянии других задержанных, так как лично с ними не контактировал.

Невеста одного из задержанных ранее сообщила РИА Новости, что все задержанные содержались в тюрьме Морнагия, известной своими пытками.

Родственники и близкие задержанных россиян попросили президента Туниса Каиса освободить их. На портале Change.org в декабре была размещена соответствующая петиция.

11 января невеста одного из россиян также направила отдельное обращение Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

Группа российских туристов в начале ноябре 2024 года отправилась в селение Хайдра для посещения античных памятников Римской Империи, позже они перестали выходить на связь. Местные власти заявили об их задержании.

17 декабря пресс-служба посольства России в Тунисе сообщила RTVI, что самочувствие туристов удовлетворительное, жалоб нет, а задержали их из-за поездки в особо охраняемую приграничную зону.

По данным предстаительства, на текущий момент известно, что туристы из России пытались попасть в провинцию Кассерин около границы Туниса с Алжиром.