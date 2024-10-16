Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил на своей странице в соцсети Х, что первый французский дрон-камикадзе успешно прошел испытания. По его словам, в ближайшие недели эти беспилотники поступят на вооружение войск республики и Украины.

«Успешные испытания первого французского управляемого снаряда, также известного как дрон-камикадзе. Поставки на Украину и в наши войска [начнутся] в ближайшие недели», — написал Лекорню.

Он сопроводил публикацию видео с испытаниями беспилотника. На кадрах запечатлены тестовый запуск и детонация дрона.

Как уточняет портал Army Recognition, речь идет о дроне Colibri модели UX11, в разработке которого участвовали специалисты консорциума KNDS совместно с компанией Delair. По данным издания, беспилотник предназначен для полетов на небольшие расстояния и поражения войск пехоты, а также небронированной техники.

Army Recognition отмечает, что продолжительность полета Colibri UX11 составляет 45 минут. Заявленная дальность связи дрона — до 25 км, длительность работы на одном заряде аккумулятора достигает 45 минут. Беспилотник может нести боевую часть весом 500 г с готовыми поражающими элементами.

По информации BFMTV, Минобороны Франции в марте заказало производство двух тысяч новых ударных беспилотников, причем 100 из них предполагались для поставки Украине. Как отмечает телеканал, Париж планировал передать Киеву первую партию дронов еще летом.

По оценке автора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, хотя Colibri сравнивают с аналогами российских «Ланцетов», французская разработка не обладает значительными преимуществами. Так, боевой радиус дрона составляет 5 км, пишет эксперт. По его словам, такое показатель — «мизерная величина для беспилотника-камикадзе в сравнении не то, что «Ланцетами», но даже и FPV-дронами, которые уже давно берут рубежи свыше 10 км».

Звинчук также обратил внимание на дороговизну Colibri — стоимость одного дрона этой модели оценивается в €20 тыс.

«Бросается в глаза факт того, что пока плодами нынешнего этапа революции в военном беспилотостроении в полной мере пользуются лишь ВС РФ и украинские формирования. Остальные страны дальше концептов или дорогостоящих опытных образцов пока почти не заходят», — отметил автор «Рыбаря».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» назвал Calibri «плохеньким аналогом американского Switchblade 300, показавшего крайне низкую эффективность на поле боя, а также значительно уступающим любому имеющемуся FPV-дрону по дальности, универсальности и особенно стоимости». «За цену одного «Колибри» можно запустить целый ящик обычных FPV различного назначения», — говорится в публикации.

В начале октября глава Минобороны Франции сообщил, что Париж планирует передать Киеву истребители Mirage 2000-5 — старейшие самолеты французских ВВС, которые находится на вооружении с 1998 года. По данным Le Monde, эта модель истребителей является менее мощной, чем Rafale, но «далеко не устаревшей». Mirage 2000-5 оснащен радиолокационной системой RDY, способной обнаруживать до 24 целей, отслеживать их в ночное время и одновременно запускать четыре ракеты MICA с дальностью действия 80 км.