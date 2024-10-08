Франция в первой половине 2025 года передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Sud Ouest.

По его словам, самолеты оснастят оборудованием для ведения боя «воздух-земля», также будет укреплена их система радиоэлектронной борьбы. Во Франции продолжается подготовка пилотов и механиков для Mirage 2000-5, сообщил Лекорню.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в июне объявил о передаче Киеву французских истребителей, их число не раскрывается. Подготовку пилотов планировалось завершить к концу 2024 года.

Французские ВВС располагают 26 самолетами Mirage 2000-5. Истребители этой модификации находятся на вооружении Франции с 1998 года, писала газета La Tribune Dimanche. В основном они используются для выполнения задач по охране воздушного пространства и противовоздушной обороны.

Издание предположило, что Париж может предоставить Украине только шесть Mirage 2000-5, чтобы сохранить за собой эскадрилью. Этого количества «слишком мало, чтобы реально помочь Украине», отмечалось в публикации. Газета называла наиболее вероятной передачу Киеву от шести до 12 истребителей.

«Одно можно сказать наверняка: поставка этих самолетов в конце года значительно усложнит организацию полетов и техническое обслуживание парка ВВС [Франции]», — говорилось в статье La Tribune Dimanche.

Mirage 2000-5 — старейший самолет, находящийся на вооружении французских ВВС, отмечала Le Monde. Газета называет эту модель истребителей менее мощной, чем Rafale, но «далеко не устаревшей». Mirage 2000-5 оснащен радиолокационной системой RDY, способной обнаруживать до 24 целей, отслеживать их в ночное время и одновременно запускать четыре ракеты MICA с дальностью действия 80 км.

В конце июля Украина получила первую партию истребителей F-16. Спустя месяц один из самолетов потерпел крушение, пилот Алексей Месь погиб. В украинском Генштабе заявили, что F-16 применялись при отражении ракетного удара. Воздушные силы ВСУ заявили, что Месь «ценой собственной жизни» отражал атаку, выполняя боевое задание. Главком ВСУ Александр Сырский позже рассказал в интервью, что F-16 был сбит, когда пилот после уничтожения двух крылатых ракет преследовал третью.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель был сбит «дружественным огнем». Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на западного чиновника, что украинские военные могли случайно сбить F-16 ракетой комплекса ЗРК Patriot.