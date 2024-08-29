Генштаб Украины подтвердил информацию о крушении одного из истребителей F-16, переданного Киеву его западными партнерами. Ранее сегодня об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

F-16 — легкий одномоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он впервые поступил на вооружение ВВС США в конце 1970-х годов. Однако в настоящее время эти самолеты не используются американскими военными. Они выпускаются в обновленных версиях только на экспорт.

Сообщение о крушении американского истребителя появилась в телеграм-канале украинского Генштаба вечером 29 августа. В заявлении отмечается, что украинские войска применили F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России».

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в сообщении.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны Украины, которая будет работать в районе падения самолета, добавили в украинском Генштабе.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также подтвердили гибель подполковника Алексея Меся 26 августа во время участия в бою. По их информации, в ходе атаки он уничтожил три крылатые ракеты и один беспилотник «ценой собственной жизни».

Приказом главкома ВСУ 30-летнему летчику присвоили воинское звание «полковник» посмертно.

Издание «Политика Страны» ранее отмечало, что Месь проходил обучение на F-16 в США.

За несколько часов до заявления украинского Генштаба о гибели «высокопоставленного украинского летчика» в результате крушения F-16 сообщил CNN, ссылаясь на информацию, полученную от источника в кругах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информация телеканала соответствует официальному сообщению Генштаба: по данным CNN, погибшего пилота звали Алексей Месь, он родился в Луцкой области и имел позывной «Рыба-Луна». Пожелавший остаться анонимным собеседник CNN также рассказывал, что военного похоронили спустя три дня после авиаинцидента, то есть 29 августа.

По информации источника телеканала, в военных кругах Украины не рассматривают крушение истребителя как ошибку пилота. Как передал CNN, к расследованию обстоятельств этого происшествия будут привлечены международные эксперты.

Что известно о применении Украиной истребителей F-16

Как писала WSJ, американский истребитель разбился 26 августа «спустя всего несколько недель» после того, как первая партия F-16 прибыла на Украину. По данным издания, Киев получил шесть таких самолетов.

По словам собеседника газеты, F-16 не сбили, хотя «инцидент произошел во время массированного удара» российских сил, отмечает WSJ. Согласно предварительной информации, возможной причиной крушения могла стать ошибка пилота.

О том, что первая партия истребителей прибыла на Украину 31 июля сообщило агентство Bloomberg. Официальное число самолетов в первой поставке не называлось. Источник The Times утверждал, что Киев пока получил шесть F-16, The Economist писал о десяти.

— Четыре страны НАТО (Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия) обещали передать Украине в общей сложности около 80 самолетов. Большинство из них появятся там не раньше 2025 года. Еще несколько стран, включая США, Великобританию и Румынию, в течение месяцев ведут на своих территориях обучение украинских летчиков. — В начале июня российская компания «Форэс» объявила вознаграждение в 15 млн рублей за первый сбитый F-16. — Ожидается, что к концу года Украина получит еще около 20 истребителей. При этом в мае Зеленский говорил, что Киеву нужно 120-130 современных самолетов.

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа подтвердил применение первых F-16 для отражения массированной атаки в ночь на 26 августа. Он заявил, что при помощи поступивших от Запада истребителей ВСУ «сбили некоторые ракеты». О потере и крушении одного из истребителей Зеленский ничего не говорил.

В Кремле выразили уверенность в том, что получение F-16 не станет «волшебной таблеткой» или панацеей для Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что «постепенно количество истребителей будет уменьшаться, они будут сбиваться и уничтожаться».