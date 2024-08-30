Потерпевший крушение истребитель F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot, пишет в телеграм-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, в докладах написали, что он «не справился с управлением».

«По моей информации F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением», — написала Безуглая.

Легкий одномоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16 впервые поступил на вооружение ВВС США в конце 1970-х годов. Сегодня такие самолеты не используются американскими военными. Они выпускаются в обновленных версиях только на экспорт.

Парламентарий подтвердила крушение самолета 26 августа. Безуглая также раскритиковала украинское военное руководство из-за того, что после ЧП ни один из генералов не был наказан, а командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника со ссылкой писала, что Генштаб Украины подтвердил информацию о крушении одного из истребителей F-16.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также подтвердили гибель подполковника Алексея Меся 26 августа во время участия в бою. По их данным, во время атаки он уничтожил три крылатые ракеты и один беспилотник «ценой собственной жизни».

Источник CNN отмечал, что в военных кругах Украины не рассматривают крушение истребителя как ошибку пилота. Как передал телеканал, к расследованию обстоятельств этого происшествия будут привлечены международные эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа подтвердил применение первых F-16 для отражения массированной атаки в ночь на 26 августа. Он заявил, что при помощи поступивших от Запада истребителей ВСУ «сбили некоторые ракеты». О потере и крушении одного из истребителей Зеленский ничего не говорил.