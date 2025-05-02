Американский президент Дональд Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. При этом, по его словам, США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны. Российские политики раскритиковали заявление Трампа.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

В Белом Доме пора вводить исторический ликбез. Президент Трамп «пребывает в заблуждении» и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. <…>

Решающий вклад в победу над фашизмом внес Советский Союз. И это в полной мере признавали союзники по антигитлеровской коалиции. «На европейском фронте самым важным событием, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — это слова президента США Франклина Рузвельта.

Второй фронт был открыт США и Великобританией в июне 1944 года, когда до Великой Победы осталось меньше года и поражение Гитлера было предрешено. <…>

Мы не позволим никому фальсифицировать историю Второй мировой войны! Это наша Великая Победа! Это Россия — нация победителей!

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Одним постом он приписал США победу сразу в обеих мировых войнах. Хорошо, что не себе лично. При этом он объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, хотя она закончилась только 2 сентября. <…>

Про урегулирование на Украине ровно так же. Сначала мир за сутки, потом за месяц, за 100 дней, еще за 100 дней, и, наконец, напарник Трампа вице-президент Вэнс изрекает: конфликт на Украине далек от завершения и предстоит еще много работы. <…>

Прямо можно посочувствовать американцам, у которых что ни президент, то диагноз.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

Трамп фантазирует, видит так величие США, придумывает истории.

Он забыл, что во время высадки в Северной Франции их разгромили вдребезги «тотальные» немецкие дивизии из 15-летних и 60-летних. И Рузвельт попросил Сталина начать наступление на Восточном фронте — операцию «Багратион», чтобы американцы смогли хотя бы уйти. И они потом высаживались в дружественную Италию на Сицилии, где были подготовлены участки для десанта без боевых действий.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Американцев погибло в годы Второй мировой войны 400 тыс., а советских граждан — 27 млн. Не могли 400 тыс. решить исход войны. При всем уважении и светлой им памяти. Они воевали хорошо, особенно в последние месяцы войны.

Член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова

Полагаю, что такой шаг Трампа направлен, прежде всего, на внутреннюю публику. Не секрет, что во всем быть первыми — сродни культу в Америке. Поэтому подобного рода заявления позитивно воспринимаются американцами — обладателями несколько нарциссического менталитета. И чтобы верить в сказанное, им даже не нужно подкрепление историческими фактами. А жаль.

За помощь — спасибо, но доподлинно известно, что именно советский народ победил гитлеровскую Германию, освободив мир от оков нацизма. Это неоспоримая истина.

Политолог Сергей Марков

Трамп на этот раз просто выступил как нормальный западный политик: наглый лжец и невежда. Трампу бы теперь надо извиниться перед Россией.

Господин Трамп! Поменяйте своих советников по истории! Они вас подставляют. Из Гарварда и Беркли и Колумбийского университетов советников брать не советую, — они вас подставят и предадут. А лучше, попросите Путина командировать к вам Владимира Мединского. Он вам поставит работу с историей и историческими нарративами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

На просьбу «Фонтанки» прокомментировать слова Трампа Захарова привела три цитаты 32-го президента США Франклина Рузвельта:

«На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые» («Беседы у камина», 28 апреля 1942 года).

«В качестве Главнокомандующего вооруженными силами Соединённых Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим верховным командованием. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага» (Письмо И. В. Сталину 4 февраля 1943 года).

«Подобных достижений может добиться только армия, обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы… Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов» (Письмо И. В. Сталину 22 февраля 1943 года).