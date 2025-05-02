Власти США планируют провести военный парад в день рождения президента страны Дональда Трампа, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на документы, которые не были опубликованы в общем доступе. Официально о проведении мероприятия пока не объявляли.

По данным агентства, парад запланирован на 14 июня, он будет приурочен к 250-летию вооруженных сил США. Как пишет AP, годовщина армии «случайно совпала с 79-летием Трампа». Мероприятие может пройти на Национальной аллее в Вашингтоне. Предполагается, что в нем примут участие около 6,3 тыс. военнослужащих, танковые и пехотные батальоны, армейские оркестры и парашютисты.

Проведение парада, как отмечает AP, обойдется США в десятки миллионов долларов. Расходы включают переброску военной техники со всей страны в Вашингтон, а также перевозку и проживание самих военных.

AP напоминает, что Трамп хотел провести военный парад еще во время свое первого президентского срока. Но тогда планы не были реализованы из-за высоких расходов и логистических проблем. По одной из оценок, затраты на проведение парада оценивались в $92 млн.

В феврале французское издание Le Point сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая. Сам Трамп опроверг эту информацию. В Кремле позже заявили, что речи о приезде Трампа на парад Победы не шло.

Ранее Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне. По его словам, американцы для победы в ней сделали «больше, чем любая другая страна».

«Многие из наших союзников и друзей празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп также объявил 11 ноября Днем Победы в Первой мировой войне. По слова главы государства, США «выиграли обе войны», поскольку «никто не был близок <…> по силе, храбрости и военному мастерству».

Американцы не празднуют победы из-за отсутствия лидеров, которые «умеют это делать», подчеркнул Трамп.

«Мы снова начнем праздновать наши победы!» — заключил он.

В 2017 году Трамп уже заявлял, что США выиграли Первую и Вторую мировые войны. «Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — говорил он (цитата по РИА Новости).

Тогда слова Трампа раскритиковали в Совфеде. Франц Клинцевич, занимавший пост сенатор, сравнивал его высказывание со «стрекотанием мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!»».

«Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — писал Клинцевич в своих соцсетях.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь заявил, что в Первую Мировую войну роль США была «вспомогательной», а во Второй «они не победили бы Гитлера без СССР».