Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря. В ВТБ предположили, что она составит 23% и останется неизменной на протяжении всего следующего года. Эксперты в разговоре с «Секретом фирмы» спрогнозировали, к подорожанию каких товаров и услуг в 2025 году готовиться россиянам.

Из продуктов на короткое время к Новому году могут подорожать мандарины, свежие овощи, сухарики и орешки, мясо, лососевая рыба, икра и другие деликатесы.

Хлеб может подорожать как минимум на 10-12%, рис — на 30%, пишет издание. Стоимость продуктовой корзины, по разным оценкам, может вырасти от 8 до 15%. Крепкий алкоголь в следующем году подорожает на 15-17%, предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Минимальная стоимость пачки сигарет (20 штук) может достичь 140 рублей.

Заграничные турпоездки привязанные к курсам валют, обязательно вырастут в цене, а услуги, локализованные России, если и будут дорожать, то значительно медленнее, считает доцент финуниверситета Андрей Ксенофонтов.

Билеты в московские театры «как были высокими, так и останутся таковыми», прогнозирует его коллега Раил Хуссамов.

«Но и существенный рост цен в текущей экономической ситуации трудно предположить», — отметил он.

Холодная и горячая вода, тепло, газ и электроэнергия подорожают в среднем на 10−12%, связь ― на 10-20%, общественный транспорт — на 7-10% в крупных городах.

Вслед за повышением ключевой ставки обычно растут ставки по кредитам, включая ипотеку и кредитные карты, отметила доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета Елена Ганьшина.

Рост стоимости кредитов приведет к снижению спроса на недвижимость, но цены на нее не упадут. Обвал на рынке возможен в случае сильного повышения инфляции и стоимости жизни, допустила Ганьшина. Тогда большая часть ипотечников не сможет справиться с кредитной нагрузкой, и банки массово выставят их квартиры на продажу. По оценке экономистов, также стоит ожидать роста цен на бензин и автомобили — как на новые, так и на подержанные.