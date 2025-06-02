СКА отправил в отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу петербургского хоккейного клуба. Издание отмечает, что после выхода публикации сообщение об отставке исчезло из официального телеграм-канала СКА.

Утром 2 июня о решении нового совета директоров СКА уволить Ротенберга сообщили «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс» («СЭ») и «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По информации «Матч ТВ», после ухода с поста главного тренера Ротенберг продолжит работу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а также сохранит пост первого вице‑президента Федерации хоккея России. О новом назначении может быть объявлено в течение лета, добавляет телеканал.

Телеграм-канал «Mash на спорте» утверждает, что в подписании контракта с Ротенбергом после его увольнения из СКА заинтересованы клубы КХЛ «Лада», «Витязь» и «Сочи».

На заседании руководства СКА 30 мая результаты работы совета директоров, главного тренера, тренерского штаба и руководящего менеджмента по итогам сезона 2024/2025 были «признаны неудовлетворительными».

«С учетом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом», — говорится в сообщении.

Новый состав совета директоров СКА возглавил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Гендиректором клуба назначили Никиту Стеничкина.

По данным «Спорт-Экспресса», кандидатом на пост главного тренера СКА является Евгений Кетов, работавший тренером по развитию в штабе армейского клуба. Он выступал за СКА с 2013 по 2023 годы, отмечает издание.

Кроме того, планируется сокращение бюджета СКА, вплоть до двукратного, пишет «СЭ».

«Очень вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов СКА», — говорится в материале.

Роман Ротенберг был назначен на пост главного тренера СКА в январе 2022 года в целях «улучшения управления штабом и командой». За время его сотрудничества с хоккейным клубом лучшим результатом для петербуржцев стали два матча с московским клубом ЦСКА в финале Западной конференции в 2022-м и 2023 годах, отмечает «Чемпионат».

В апреле 2025 года СКА проиграл московскому «Динамо» в КХЛ со счетом 5:2, впервые за 15 лет покинув Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф. Команда под руководством Ротенберга завершила регулярный чемпионат с 82 очками и заняла седьмое место в Западной конференции. В прошлом году СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в 1/4 финала.

В конце апреля хоккейный клуб ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом во главе с Ильей Воробьевым. Такое решение было принято после проигрыша клуба минской команде «Динамо» в шестом матче первого раунда плеф-офф КХЛ.