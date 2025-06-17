Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о защите русского языка от заимствованных слов. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 414 депутат, один выступил против.

«Запад плевал на Россию, плюет на всех бизнесменов, но давайте тогда уважать наш великий и могучий русский язык. Закон абсолютно правильный, чтобы не было у нас вывесок этих дурацких (на иностранных языках)», — сказал RTVI лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Законопроект в октябре 2023 года внесли в Госдуму депутаты-единороссы Максим Топилин, Александр Хинштейн (ныне врио губернатора Курской области) и другие во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре. Авторы планировали ограничить излишнее использование иностранных слов в публичном пространстве.

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобное», — говорилось в сопроводительных документах законопроекта.

Ко второму чтению авторы инициативы уточнили, что в рекламе объектов капитального строительства можно использовать только кириллицу. Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона, не подпадают под это требование.

Принятый закон требует размещать важную информацию для потребителей на государственном языке в доступных местах. Это могут быть вывески, указатели, информационные таблички и другие технические средства. Информация не должна содержать рекламы и должна быть доступна для всех.

Кроме того, следует из документа, информация, предназначенная для потребителей, в некоторых случаях «может быть выполнена также на государственных языках республик и (или) иных языках народов Российской Федерации».

«При этом информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей и выполненная на государственных языках республик и (или) иных языках народов Российской Федерации, должна быть идентичной по содержанию информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и выполненной на русском языке как государственном языке Российской Федерации, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению», — следует из документа.

Кроме того, информация для потребителей «может быть выполнена также на иностранных языках», например, если это указатель.

Новые нормы не касаются случаев использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, бирок и этикеток. Привычное «Made in Russia» на этикетках останется, так же как и другие надписи, требуемые техрегламентами, например, ЕАЭС.

Закон также запрещает давать жилым комплексам, поселкам, кварталам и микрорайонам названия на иностранных языках или с использованием заимствованных слов.

Однако, как пояснила RTVI глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, надписи на иностранных языках, в том числе в магазинах, останутся, в том числе «sale», «shop», «open» и так далее.

«Они (надписи на иностранных языках) могут использоваться, но в приоритете сначала русский язык, потом все остальные. Сначала на русском языке, а потом, пожалуйста, можете писать — не писать, как нужно для маркетинговых дел или для привлечения туристов», — пояснила парламентарий.

Например, добавила она, названия ЖК на русский язык переводить не будут.