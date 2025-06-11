Глава комитета Госдумы по культуры Ольга Казакова задалась вопросом о наличии в русском языке аналогов иностранных слов, в том числе таких, как «квест» и «квиз». На заседании комитета депутат рассказала, что в новом словаре такие слова есть.

«Думаю, почему они [слова «квест» и «квиз»] используются как раз в День русского языка? Неужели нет у нас замены, нашего родного слова — «конкурс», «викторина» и так далее. Но мы потом посмотрели в словарь, и, оказывается, в словаре, в новом такие слова уже есть», — сказала Казакова во время обсуждения поправок, принятых ко второму чтению законопроекта о защите русского языка.

Она отметила, что слова, у которых нет замены в русском языке, «погружены в словарь иностранных слов». «Те, кто использует такие слова, могут посмотреть, что абсолютно законно можно использовать, что погружено в этот перечень», — добавила Казакова.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поинтересовалось, останется ли маркировка «Made in Russia» на этикетках, например, на одежде. Казакова ответила, что рассматриваемые нормы не касаются информации, которая нанесена на товар.

«Эта информация уже определена законом о защите прав потребителей. Она расписана, как и что должно быть на товаре, на каком языке, какой перевод. Что мы сегодня обсуждаем, это касается публичного пространства», — пояснила глава комитета, указав, что содержание, в том числе на этикетках, устанавливаются также регламентами ЕАЭС.