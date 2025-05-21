В новом орфоэпическом словаре зафиксировано, что ударение в слове «граффити» должно ставиться на второй слог. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе презентации утвержденного списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка.

«Интересные тоже примеры из орфоэпического словаря, ударение в слове «граффити» — на второй слог. То есть «граффити» [на первый слог] — уже неправильно», — сказал он.

Министр отметил, что количество новых слов увеличивается по мере развития русского языка. Глава Минпросвещения привел в качестве примера слово «видеоконференцсвязь».

«Мы уже все привыкли, и в орфографическом словаре зафиксировано дефисное написание сложного слова — „видео-конференц-связь“», — сказал Кравцов.

Он также обратил внимание на то, что в орфографическом словаре зафиксировано слово «заем» и его различные формы, что «исключает употребление слова займ».

В ходе презентации министр представил четыре новых словаря — орфоэпический, орфографический, словарь иностранных слов и толковый словарь. Перечень словарей был определен распоряжением правительства от 30 апреля 2025 года.

Новые официальные словари были представлены на фоне дискуссии, которую вызвало заявление главного научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова Марии Каленчук о том, что ударение в слове «звонит» будет в будущем перенесено на первый слог.

«Я как специалист знаю, что за этим вариантом [«звОнит»] будущее, потому что все глаголы на «ить» в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — говорила она.

Однако в новых словарях в качестве нормы был зафиксирован вариант с традиционным ударением, обратил внимание научный сотрудник РАН, председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов в своем телеграм-канале. «Кстати, по следам недавней дискуссии об ударениях: заглянем в орфоэпический словарь русского языка как государственного и увидим, что слово звонит дано с ударением на И», — написал он.