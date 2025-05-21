В новом орфоэпическом словаре зафиксировано, что ударение в слове «граффити» должно ставиться на второй слог. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе презентации утвержденного списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка.

«Интересные тоже примеры из орфоэпического словаря, ударение в слове «граффити» — на второй слог. То есть «граффити» [на первый слог] — уже неправильно», — сказал он.

Министр отметил, что количество новых слов увеличивается по мере развития русского языка. Глава Минпросвещения привел в качестве примера слово «видеоконференцсвязь».

«Мы уже все привыкли, и в орфографическом словаре зафиксировано дефисное написание сложного слова — „видео-конференц-связь“», — сказал Кравцов.

Он также обратил внимание на то, что в орфографическом словаре зафиксировано слово «заем» и его различные формы, что «исключает употребление слова займ».

В ходе презентации министр представил четыре новых словаря — орфоэпический, орфографический, словарь иностранных слов и толковый словарь. Перечень словарей был определен распоряжением правительства от 30 апреля 2025 года.

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Новые официальные словари были представлены на фоне дискуссии, которую вызвало заявление главного научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова Марии Каленчук о том, что ударение в слове «звонит» будет в будущем перенесено на первый слог.

«Я как специалист знаю, что за этим вариантом [«звОнит»] будущее, потому что все глаголы на «ить» в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — говорила она.

Однако в новых словарях в качестве нормы был зафиксирован вариант с традиционным ударением, обратил внимание научный сотрудник РАН, председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов в своем телеграм-канале. «Кстати, по следам недавней дискуссии об ударениях: заглянем в орфоэпический словарь русского языка как государственного и увидим, что слово звонит дано с ударением на И», — написал он.

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