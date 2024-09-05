Составленный российскими экспертами топ-50 претендентов на звание «главных слов года» смущает своей «расплывчатостью» и «аморфностью», заявил в разговоре с RTVI лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз. Эксперт также назвал слово, которое, как он считает, не задержится в речи надолго, и объяснил, почему ему лично нравятся слова «скуф» и «душнила».

Список из 50 претендентов на звание главного слова 2024 года представила рабочая группа российского проекта «Слово года», состоящая из экспертов в области филологии, гуманитарных наук и представителей медиа. В перечень попали следующие слова: «беспилотник», «иноагент», «мобилизация», «кибератака», «коллаборация», «СВО», «инфобизнес», «скуф», «альтушка», «тапать». В нем также есть слова, давно существующие в русском языке. По словам организаторов, при отборе слов эксперты ориентировались на их актуальность, популярность и влияние на общество.

«Я с любопытством отношусь к паре “скуф и альтушка”, которые в мемах идут вместе, но действительно “скуф” — очень любопытная история слова, основанного на фамилии. Смешное слово, механизм не самый распространенный, так что это слово мне нравится», — сказал Кронгауз.

В слове «душный» эксперт оценил его образность.

«Если я правильно понимаю, это в смысле “душнила”. Если это оно, то это слово мне тоже кажется очень ярким метафорическим словом и, хотя “душнилы” мне не очень нравятся, но сама сама яркость метафоры, по-моему, очень хороша», — пояснил он.

В представленном топ-50, по мнению Кронгауза, есть интересные слова. Например, он признался, что не знал слова «чиназес». «Но я уже посмотрел, откуда оно взялось — такое выдуманное слово, под влиянием TikTok, по-видимому», — добавил эксперт.

Чиназес — слово-мем, которое используют для одобрения, восхищения чем-либо в смысле «круто», «классно», «удачно», «идеально» и т.п. Считается, что его ввел в употребление украинский блогер Андрей (Андрэ) Боярский, использующий в речи необычные слова.

Кронгауз предположил, что слово «чиназес» быстро выйдет из моды.

«Важную роль играют модные слова, а мода на слова длится не очень долго. Это характеристика нашего времени, и связано это в основном с интернетом и с мемами, которые появляются, скажем, в TikTok, захватывают сразу большое пространство, а потом исчезают. Я думаю, что в следующем году “чиназес” мы уже не услышим», — заявил лингвист.

Слова-долгожители тоже существуют в сленге, отметил он. Из слов, представленных в списке, он предрек долгое существование таким словам, как «искусственный интеллект», «нейронка» и «нейротренинг», пояснив, что область деятельности, с которой они связаны, «на подъеме, и этот подъем просуществует еще какое-то время».

Оценивая список «слов года», Кронгауз сказал, что не понимает, почему туда попали слова, возникшие в прошлые годы, а также слова, актуальные во все времена — «любовь», «труд», «сказка», «космос» и другие.

«Некоторые слова пришли из уже прошедших лет, например, “трушность” — слово, которое все-таки давно уже в молодежном сленге, но точно не в этом году. <…> Слово “русский” тоже мне не очень понятно, почему в этом году оно звучало. Собственно, песня SHAMAN “Я — русский” обсуждалась, но она была не в этом году», — порассуждал эксперт.

Кронгауз рассказал, что предпочитает списки, основанные на формальных показателях, а не на мнениях тех или иных людей. Он привел в пример перечни слов на основе всплеска их популярности или запросов в поисковых системах.

«Это тоже не абсолютный критерий, но все-таки это критерий. А здесь, мне кажется, есть некоторая такая расплывчатость, аморфность этого списка [топ-50 слов года], но в целом я только приветствую», — подытожил Кронгауз.