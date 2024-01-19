Феминитивы признаны языком «движения ЛГБТ*». Издание «Свободные новости» 18 января опубликовало копию решения Верховного суда, в котором среди прочего, говорится, что участников движения объединяет «специфический язык», в частности использование «потенциальных слов-феминитивов». В качестве примеров приводятся такие слова, как руководительница, директорка, авторка и психологиня. СМИ интерпретировали это как запрет на использование подобных выражений. Что об этом говорят журналисты, юристы, депутаты и эксперты в области русского языка, — в материале RTVI.

Заведующий Научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз (в комментарии RTVI):

Я советую родителям не обсуждать действия классных руководительниц своих детей. <…> Но на самом деле, если говорить серьезно, то совершенно непонятен статус этого абзаца. Что это означает, какие может иметь последствия? Но, конечно, это довольно тревожная вещь, потому что сегодня мы как-то должны следить за словами, которые произносятся.

Понятно, что слова «руководительница», «психологиня» — был даже такой сериал, «Психологини», — это слова, которые совершенно разные люди употребляют в разных контекстах. И выясняется, что все они теперь под подозрением. Мне кажется, что это опасно.

<…> Получается, что любой человек, я бы сказал, «нарушает что-то», но мы не понимаем, что он нарушает. Но любой человек попадает в некую серую зону. Что вытекает из попадания в этой серую зону, — пока совершенно непонятно, но вряд ли что-то хорошее.

<…> Конечно, не надо сразу выводить из этого текста запрет на использование феминитивов. Это совсем абсурдно. Но даже если посмотреть на сам подбор названных феминитивов, [то можно заметить, что] кроме феминитивов, которые являются, в некотором смысле, символами феминизма, туда попали такие совсем привычные для всех слова, как «руководительница» или ироническое слово «психологиня». Поэтому я бы всерьез никаких выводов не делал, но ощущение неприятное.

Депутат Госдумы Виталий Милонов (в комментарии «Осторожно Media»):

Феминитивы, гомосексуалитивы и прочие сатанизмы должны быть признаны экстремизмом, как минимум, в сфере грамотности.

Главред сервиса «Грамота.ру» Владимир Пахомов (в комментарии «Подъему»):

Я не готов согласиться с формулировкой, что феминитивы приравняли к участию в ЛГБТ*-движении. <…> Феминитивы в русском языке представлены гораздо шире, чем те слова, которые используются в том тексте [Верховного суда]. Слова «певица», «актриса», «учительница» и «студентка» — тоже феминитивы. Я думаю, что совершенно невозможно их исключить из русского языка.

Журналист Дмитрий Колезев**:

Думаю, Верховный суд этим многое сделает для популяризации феминитивов. <…> Я лично против феминитивов ничего не имею и думаю, что рано или поздно их применение в языке расширится.

Писательница Марина Юденич:

Слушайте, ну перестаньте писать «Верховный суд запретил феминитивы». Не запретил (и не может этого сделать), а назвал употребление феминитивов одним из признаков принадлежности к известному движению. <…>

Если копия решения ВС, которую публикует региональное СМИ, не фейк, то именно эта отсылка не кажется мне юридически безупречной, потому как простое употребление феминитива совсем не обязательно указывает принадлежность к движению. Впрочем, это казуистика, потому оставлю юристам — юристово.

А вот с точки зрения русской словесности все эти авторки и редакторки — безусловное преступление и лингвистический экстремизм, за который надо отлучать от языка пожизненно.

Журналистка Ксения Собчак (в телеграм-канале «Кровавая барыня»):

Конечно, речь ни о каком запрете не идет. <…> Если вы громко скажете на Красной площади слово «авторка”, на вас не бросится сводный боевой отряд ФСО, ОМОНа, полка «Ахмат», дружинников, священников, инквизиторов и римских легионеров в попытке найти на вас радужное исподнее. Никто не скажет, что вы гей или лесбиянка. Употребление феминитивов не равно принадлежность к ЛГБТ*-сообществу. Это всего лишь один из признаков.

Журналистка Лиза Лазерсон:

Хочется напомнить, что не феминитивы, а как раз их отсутствие — это часть западного заимствования, потому что в английском языке родов у слов, обозначающих занятия, нет, а в русском есть! Давайте тогда дружно делать вид, что мы всегда называли женщин «зэком», «уборщиком», «проститутом»?

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин (в комментарии «Ленте.ру»):

Средства массовой информации неверно трактуют информацию. Из контекста выдернуто положение, которое обыгрывается ради того, чтобы привлечь внимание аудитории. На самом деле, употребление феминитива вроде «официантка» или «предпринимательница» не является признаком чего-то запрещенного.

Запрет будет работать только в контексте конкретной ситуации и при наличии других признаков ЛГБТ*, таких как проведение парадов или наличие флага движения.

Юрист Александр Передрук (в комментарии «Фонтанке»):

По одному признаку человека нельзя признать членом экстремистского сообщества. Должна быть совокупность. Например, есть экстремистские организации националистического толка. То есть они объединяются в том числе по национальному признаку или идентифицируют себя как определенная нация, но это не означает, что все представители национальности автоматически становятся участниками этой организации.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** признан Минюстом России иноагентом