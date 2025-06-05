Русский язык надо защитить от вульгарных иностранных заимствований, которые его коверкают. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на состоявшемся 5 июня заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Глава государства назвал русский язык «ключевой опорой» и «доминантой общероссийской гражданской идентичности», а языки проживающих в стране народов — «национальным достоянием и историко-культурным наследием».

Он напомнил, что в ноябре 2024 года на аналогичном заседании было решено разработать основы языковой политики России для развития и защиты русского языка как государственного и сохранения языкового многообразия в стране.

Теперь, по словам Путина, предстоит проделать большую работу и для укрепления позиций русского языка в мире. Президент уточнил, что проект соответствующей концепции уже подготовлен. Еще одной задачей он назвал последовательное очищение русского языка от «вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают» его.

В пример Путин привел пришедшие их других языков термины, у которых с тех пор уже появились русскоязычные аналоги. Он также заявил, что в публичном пространстве для наименований необходимо использовать только российский «исторический алфавит» — кириллицу, не допуская «“каши” из латиницы и других символов».

«Наши писатели-классики ещё в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — напомнил глава государства.

Еще одной основной задачей госполитики в сфере русского языка Путин назвал повышение качества его преподавания на всех уровнях системы образования, причем по общей «сбалансированной методике». На ее основе надо разработать единую линейку учебных пособий, добавил президент.

В феврале 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, призванный ограничить чрезмерное использование англицизмов и иностранных слов в рекламе, СМИ и на вывесках. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в ходе обсуждения этой инициативы заявлял, что во всем мире идет «агрессивная и целенаправленная атака на национальные культуры».

«Мы с вами за последнее время стали свидетелями, как этот бессмысленный модный народ не родину защищать идет, а бежит, не помогает ей, а готов сражаться с ней за тот язык, который ему ближе — уже не наш, не русский язык», — говорил депутат.

В ноябре 2024 года на предыдущем заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Путин предостерегал профильные ведомства от совершения ошибок, допущенных, по его словам, в Советском Союзе, когда в национальных республиках проводилась политика коренизации.

«Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни», — сказал тогда глава государства.

Он также поддержал создание единых учебников по русскому языку и предложил создать на базе общественных библиотек в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях центры популяризации русского языка и произведений русских писателей.