Президент России Владимир Путин высказался о «прелести» украинского языка, а также призвал не повторять ошибок советского прошлого при продвижении русского языка в новых регионах страны. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Украинский язык — это, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, как и вся украинская культура», — отметил Путин (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Он напомнил, что после образования Советского Союза в национальных республиках проводилась политика коренизации. По словам президента, это происходило «достаточно агрессивно» и «настойчиво», в частности «реально заставляли изучать язык людей, которые считали своим родным русский».

Путин призвал не повторять ошибок прошлого при продвижении русского языка в Донбассе и других новых регионах России.

«Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни», — сказал глава государства.

Президент поддержал создание единых учебников по русскому языку, а также предложил создать на базе общественных библиотек в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях центры популяризации русского языка и произведений русских писателей.

Глава ДНР Денис Пушилин в октябре 2023 года заявил, что «не допустит» появления украинского языка в качестве государственного или «привилегированного» на территории региона. По его словам, в школах украинский язык не пользуется спросом. Министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова утверждала, что желание изучать украинский язык как родной в местных школах выразили 46% детей.

В Министерстве просвещения RTVI сообщали, что украинский язык в течение 2023-2024 учебного года преподавался в пяти регионах России: Башкортостане, Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом только в двух последних регионах он изучался как обязательный предмет.