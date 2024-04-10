Редакции RTVI стали известны подробности об изучении украинского языка на новых территориях России в завершающемся 2023-2024 учебном году. О том что оно будет проводиться, а также об успешной разработке учебника украинского языка для 1-4 классов около года назад заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. В сентябре 2023 года, по его словам, новые пособия должны были поступить в школы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, однако ход этого процесса не освещался СМИ.

Глава ДНР Денис Пушилин в октябре 2023 года заявил, что «не допустит» изучения украинского языка в школах своего региона, так как, по его словам, он не пользуется спросом. В свою очередь, министр Сергей Кравцов утверждал, что, например, в Запорожской области желание изучать украинский язык выразили 46% семей.

Как сообщили RTVI в Министерстве просвещения, украинский язык в течение 2023-2024 учебного года преподавался как обязательный предмет лишь в двух регионах: Запорожской и Херсонской областях. Это происходит в рамках предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (в 1-3 классах на него выделяют, 2 часа в неделю, в 4 классе — 1 час в неделю).

«Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. Выбор изучаемого родного языка, в том числе русского как родного, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся«, — уточнили в ведомстве, заверив, что «согласно Конституции Российской Федерации государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Что касается учебных пособий по украинскому языку, разработанных в России, то их, согласно ответу Минпросвещения на запрос RTVI, подготовили более 11 тыс. экземпляров. «В 2023 г. в соответствии с заявленной потребностью в новые субъекты Российской Федерации было поставлено 11 456 экземпляров учебных пособий (ДНР — 600, ЛНР — 0, Запорожская область — 6383, Херсонская область — 4473)», — отметили в ведомстве.

В Минпросвещении также раскрыли долю школьников, которые изучают украинский язык в каждом из четырех новых регионов (как в рамках обязательной программы, так и факультативно):

По состоянию на 8 апреля 2024 г. в Донецкой Народной Республике в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 9160 школьников (5,9%), в 2023-24 учебном году изучают 1509 школьников (1%) , как предмет «Родной язык (украинский)» не изучается.

в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 9160 школьников (5,9%), в 2023-24 учебном году изучают , как предмет «Родной язык (украинский)» не изучается. В Луганской Народной Республике в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 112 школьников (0,17%), в 2023-24 учебном году изучают 94 школьника (0,14%) , как предмет «Родной язык (украинский)» не изучается.

в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 112 школьников (0,17%), в 2023-24 учебном году изучают , как предмет «Родной язык (украинский)» не изучается. В Запорожской области в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 18 182 школьника (47,23%), в 2023-24 учебном году изучают 17 648 школьников (43,41%) , в том числе изучают предмет «Родной язык (украинский)» в 1-4 классах 5 950 учащихся.

в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 18 182 школьника (47,23%), в 2023-24 учебном году изучают , в том числе изучают предмет «Родной язык (украинский)» в 1-4 классах 5 950 учащихся. В Херсонской области в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 11 198 школьников (62,4%), в 2023-24 учебном году изучают 12 287 школьников (61,47%), в том числе изучают предмет «Родной язык (украинский)» 3 528 учащихся 1-4 классов.

В средней и старшей школе (с 5 по 11 класс), как заявили в Минпросвещении, «украинский язык изучается за счет часов учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (учебный предмет, курсы, модули по выбору обучающихся, родителей), а также во внеурочной деятельности, факультативно, в кружках, секциях«. Стоит отметить, что ранее в ведомстве обещали разработать учебник украинского языка и для школьников старшего возраста к концу 2023 года. Теперь можно констатировать, что и эти работы завершены: «В 2023 году ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» разработало учебники по учебному предмету «Родной язык (украинский)» для 5—9 классов«.

Кроме того, как рассказали RTVI в Минпросвещении, украинский язык преподается еще в двух регионах России: Крыму и Башкортостане. Почему именно в Башкортостане, в ведомстве не уточнили.

Также RTVI поинтересовался, кто выступил автором учебных пособий по украинскому языку для российских школ. Отвечая на этот вопрос, в Минпросвещении назвали лишь одно ведомство: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».

При этом в прошлом году в интервью агентству РИА Новости министр Сергей Кравцов продемонстрировал учебник украинского языка для 1-4 классов, на котором видны имена авторов: «О.Є. Гумінський, Н.І. Рашпіль». И Александр Гуминский, и Наталья Рашпиль — педагоги из Крыма, однако можно с уверенностью сказать, что это не тот учебник, который имеют в виду в Минпросвещении. Пособие «Украинский язык (родной)» за авторством Гуминского и Рашпиль было выпущено еще задолго до начала военной операции — в 2019 году, и применялось в школах Крыма. Тем не менее, в каталоге издательства «Просвещение» этот учебник (вернее, 4 учебника — по одному на учебный год) представлен как «новинка сентября 2023 года».

В министерстве также отметили, что учебники по украинскому языку для 1-4 и 5-9 классов, разработанные в России, пока не включены в текущую редакцию федерального перечня учебников (ФПУ). «В соответствии с пунктом 9 приказа Минпросвещения России от 2 декабря 2022 г. № 1053 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» указанные учебники будут направлены в Минпросвещения России для прохождения экспертизы с целью включения их в ФПУ», — говорится в ответе.

Не вполне понятная ситуация сложилась и с подтверждением квалификации учителей украинского языка — ведь в российских вузах такой специальности просто не было.

«В соответствии с частью 3 статьи 107 Федерального закона признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации», — заявили в Минпросвещении, не уточнив, действуют ли по сей день таковые международный договоры с Украиной. В ведомстве добавили: «Лицо, претендующее на должность учителя, должно иметь ВО или СПО в рамках укрупненных групп направлений подготовки ВО и специальностей СПО «Образование и педагогические науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо ВО или СПО и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации».

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время «образовательные программы по подготовке кадров по специальности «учитель украинского языка» не реализуются».