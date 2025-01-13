Росстанадарт разработал проект ГОСТа для взрослых квестов, об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Екатерины Стенакиной и сенатора Дарьи Лантратовой (имеется в распоряжении RTVI).

«В рамках технического комитета по стандартизации № 346 «Услуги населению» (ТК 346) осуществляется подготовка первой редакции проекта ГОСТ Р “Услуги населению. Услуги в области развлечений — услуги квестов. Общие требования и требования безопасности”», — говорится в письме за подписью главы Росстандарта Антона Шалаева.

Структура стандарта должна содержать терминологию, классификацию квестов, общие требования, требования к зданиям и квест-комнатам, а также требования безопасности по различным видам, отмечается в письме.

Отдельно будут прописаны требования по травмобезопасности, механической, пожарной безопасности и другие требования к исполнителям. Устанавливается также перечень методов оценки и контроля качества и безопасности предоставляемых услуг.

«Появится также понятие психологической безопасности, чтобы над участниками не издевались морально», — сказала RTVI Стенякина.

ГОСТ для взрослых квестов разрабатывается при участии Национальной ассоциации участников квестиндустрии, поэтому мнение организаторов квестов тоже учитывается, отметила депутат.

Стенякина обратила внимание на «нездоровую ситуацию», которая сложилась в сфере организации квестов — «почти все профильные ведомства отмахиваются от того, чтобы навести в ней порядок», «а участники раз за разом получают травмы».

Широкий резонанс получила трагедия в Махачкале, где в июле 2024 года хоррор-квест закончился трагедией: две девушки погибли в пожаре, который устроил аниматор. Его и владельца квест-рума арестовали, а позже отправили под домашний арест. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Публичное обсуждение проекта стандарта квестов для взрослых начнется весной, затем с учетом отзывов будет предложена окончательная редакция, отметили в Росстандарте.

ГОСТ для детских квестов действует в России с 1 марта 2024 года.