В Махачкале задержали 18-летнего аниматора квеста «Дом ужасов», при проведении которого погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, молодой человек во время квеста поджег перчатку, используемую для игры, и отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином. В результате возникшего пожара две девушки погибли, один местный житель получил ожоги.

На допросе аниматор рассказал, что «переборщил с бензином». По словам юноши, он начал стряхивать горящую перчатку, а когда она слетела, и «все начало гореть моментально». Задержанному вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). По данным Shot, молодой человек учится на втором курсе технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы.

Одна из погибших пыталась спасти подругу

Квест проходил в подвале здания на улице Шеболдаева в ночь на 22 июля. В результате пожара погибли две подруги ― 25-летняя Мадина и 19-летняя Асият.

По сценарию квеста посетителей приковывают к сиденью и оставляют в темноте, а затем пугают звуками близко работающей бензопилы. По данным Shot, у Мадины после начала пожара оставались заблокированными руки, аниматор не смог ее отстегнуть.

Очевидцы рассказали Shot, что молодой человек «сделал вид, что побежал на улицу за помощью, но больше не вернулся». Канал утверждает, что в квесте также участвовал 17-летний актер, он не задержан.

Девушки поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии, рассказал ТАСС заведующий ожоговым отделением республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов. Одна из них, получившая тяжелое отравление угарным газом, умерла почти сразу. Вторая, получила ожоги 100% поверхности тела и скончалась через несколько часов интенсивной терапии, сообщил Ахмедов.

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова рассказала, что Асият была дочерью ее близкой подруги и росла у нее на глазах. По словам Гамзатовой, девушка погибла не от ожогов, а «из-за угара, спасая свою подругу».

Телеграм-каналы писали, что муж Асият получил ожоги 50% поверхности тела и находится в больнице. Гамзатова в свою очередь заявила, что у него нет ожогов и он «не находится в реанимации».

Участникам квеста давали выбирать уровни жесткости

По данным Mash, участники квеста выбивали стекла и звали на помощь прохожих. Очевидцы не смогли открыть двери и выломали оконную решетку. Проезжавшие мимо сотрудники ППС, у которых были противогазы, вытащили пострадавших через окно, пишет канал.

Владельца квест-комнаты ― участника дагестанской команды КВН Гусейн Ибрагимова ― задержали для допроса. Он сообщил следователям, во время инцидента в «Доме ужасов» находился в Каспийске, пишет Baza.

О трюке с горящей перчаткой Ибрагимов, по его словам, не знал и не согласовывал его. Канал отмечает, что в квест-комнате недавно установили систему пожаротушения, но она не сработала. В помещении также были установлены камеры видеонаблюдения, отмечает «Московский комсомолец». Комната была обита деревянными панелями, шансы выбраться оттуда во время пожара «практически нулевые», заявил изданию житель Махачкалы, проходивший этот квест раньше.

Одна из постоянных посетительниц квеста рассказала RT, что участникам давали подписывать документ о том, что организаторы не несут ответственности в случае ЧП. По ее словам, клиентам предлагали несколько вариантов квестов, при самом жестком участников могут «бить, трогать, таскать».

«Дом ужасов» был популярен у жителей Махачкалы, туда ходили «целыми классами», сообщила «МК» местная жительница. По словам женщины, ее знакомые, ходившие туда с детьми, просили «не бить их электрошокером, не трогать и не надевать на голову мешки». «А так — все и к детям применяется», — отметила она.

Реакция властей

Глава Махачкалы Юсуп Умавов пообещал выяснить, на каких основаниях в городе работают подобные квесты. Он поручил проверить здание, где находился квест-парк, на наличие необходимых документов и соблюдение требований безопасности.

Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев попросил Генпрокуратуру взять дело о пожаре под контроль, привлечь виновных к ответственности и разобраться, выдавалось ли разрешение на работу «комнаты ужасов».

По мнению Хамзаева, квест-комнаты как минимум должны быть оснащены кнопками вызова экстренных служб, а сотрудники обязаны проходить курсы по технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить потенциально опасные для жизни квесты, а член комитета по труду Екатерина Стенякина выступила за введение ГОСТов на квесты для взрослых.