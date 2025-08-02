В Китае дайвер-любитель заблудился во время погружения и провел в подводной пещере пять дней, питаясь живой рыбой, сообщает South China Morning Post (SCMP). Мужчина смог выжить благодаря воздушному карману.

Как пишет издание, 19 июля 40-летний дайвер по имени Ван погрузился в глубоководную реку вместе со своим другом, но через пять минут пропал без вести.

По данным SCMP, полиция и спасательный отряд немедленно начали поисковую операцию. Спасатели дважды погружались под воду. Первое погружение оказалось безуспешным. Во время второго спуска спасатели услышали слабый стук по камням. Дайверы решили опуститься на глубину около 130 м, но ничего не обнаружили. На обратном пути, примерно на 100-метровой отметке, они заметили сигнал от Вана — свет от фонарика. Благодаря этому спасатели смогли обнаружить мужчину.

По словам капитана спасательной команды Тяня Янлиня, заблудившийся дайвер действительно стучал по камням, когда заметил приближение спасателей. Однако те проплыли мимо и направились в более глубокие участки. Заметив возвращавшихся спасателей, Ван занырнул в воду и посветил фонариком. В этот момент в баллоне у дайвера оставалось всего 4% кислорода.

«Это был его последний шанс», — рассказал Янлинь.

Дайвера вытащили на поверхность, где он самостоятельно дошел до машины скорой помощи, что поразило медиков. По данным SCMP, первый вопрос, который он задал спасателям, был: «У вас есть сигарета?»

После спасения Ван рассказал, что на глубине около девяти метров нашел вход в систему пещер, где был воздушный карман, позволявший ему дышать. Все это время он питался сырой рыбой.

В феврале два российских туриста погибли во время дайвинга у берегов Филиппин. Как писало агентство Associated Press, четверо россиян отправились на погружение с инструктором. В процессе их унесло сильным подводным течением. Двоим удалось доплыть до катера, тогда как еще двое участников погружения пропали без вести. Одного из них позже нашли без сознания, в больнице медики диагностировали его смерть. Второго мужчину обнаружили атакованным акулами — правая рука мужчина была оторвана, а рыбы кружили вокруг его тела.