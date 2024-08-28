Бывший депутат Валерий Рашкин в разговоре с Daily Storm заявил, что что появление уже второго мертвого лося в его жизни — не злая шутка, а просто стечение обстоятельств.

«Дело случая, я думаю. Не удивлюсь, если на Дальнем Востоке лось сломает ногу, и скажут, что там есть след Рашкина. Настолько раздули эту ситуацию со мной в первом случае, когда была охота, что это ложится на благодатную почву. Все, что связано с лосем, сразу вспоминают Рашкина: если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин», — сказал он.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль, зарегистрированный на Рашкина, попал в ДТП в Саратовской области, сбив лося. Собеседник агентства говорил, что именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося. При этом Он не уточнил, кто находился за рулем в момент автоаварии.

Сам Рашкин объяснил, что в момент аварии был в Иркутской области, а машина принадлежит не ему, а областному комитету КПРФ. Поэтому никакой ответственности за случившееся он не несет.

«Я думаю, кому-то надо натянуть сову на глобус. Машина никогда не была зарегистрирована на меня, она областного комитета, по договору я ее брал на работу. Кому-то, может, очень хочется, чтобы это было, но этого нет. <…> Все, что там написано, — это какая-то придумка, чушь какая-то пошла. Кто-то ищет черную кошку в черной комнате, где ее нет. Никаким боком непричастен», — пояснил Рашкин.

В октябре 2021 года Рашкина задержали во время охоты в Саратовской области. В багажнике у депутата нашли разделанную тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Сначала он в беседе с RTVI отрицал, что участвовал в охоте. Через некоторое время депутат признался, что перепутал лося с кабаном. Депутат называл свое преследование политически мотивированным.

25 ноября 2021 года Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело. Спустя несколько месяцев, 25 мая 2022 года, депутаты нижней палаты парламента досрочно прекратили полномочия коммуниста после того, как Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 000 рублей. Также Рашкина лишили водительских прав на полтора года и запретили ему охотиться в течение двух лет.

В июне 2021 года ЦИК сообщил о передаче мандата Рашкина Анастасии Удальцовой, которая входит в совет «Левого фронта».