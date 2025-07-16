На бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева совершили вооруженное нападение в Махачкале. Двое неизвестных расстреляли его из травматических пистолетов и скрылись, пострадавший находится в больнице. В полиции заявили, что налет могли совершить «на почве долговых обязательств». Подробности — в материале RTVI.

В масках и с пистолетами

На Хизриева напали поздно вечером 15 июля, когда он выходил из припаркованного Mercedes-Benz G-класса на улице Даниялова в Махачкале. К Хизриеву подбежали двое неизвестных в масках и открыли огонь. Пострадавший пытался оказать сопротивление, ему удалось убежать. Момент попал на видео, которое оказалось в Сети.

Как пишет телеграм-канал SHOT, нападавшие сделали около десяти выстрелов из травматических пистолетов и скрылись, предположительно, на белой Lada Priora. После этого в Махачкале объявили план «Перехват». Очевидцы рассказали, что нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена, когда покидали место преступления.

Хизриев выжил, в МВД Дагестана сообщили, что он сам обратился в медучреждение. Спортсмена госпитализировали в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале, где он перенес операцию. Угрозы жизни нет, поскольку травматические ранения оказались непроникающими и жизненно важные органы не задеты, отметили в МВД.

По последним данным, Хизриев находится в стабильном состоянии.

«Врачи стабилизировали состояние пострадавшего», — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным SHOT, у Хизриева также выявили открытый перелом руки.

Мотив — месть из-за долга

По факту нападения на Хизриева возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

«По предварительным данным, 15 июля 2025 года, на ул. Даниялова г. Махачкалы, несколько лиц, по предварительного сговору, из хулиганских побуждений произвели выстрелы из травматического оружия в местного жителя, причинив последнему телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

На Хизриева могли напасть из-за долга, рассказали РИА Новости в МВД Дагестана.

«Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом», — заявила собеседница агентства.

Как позже уточнили в дагестанском МВД, один из напавших на бойца ММА — его 30-летний знакомый — не дождался денег за автомобиль, который «было обещано оплатить, но позже».

«Ожидание выплаты денег либо возврата автомобиля оказалось, по мнению владельца, слишком долгим — или безнадежным. Ведь все предыдущие встречи и попытки договориться не привели к пониманию и закончились минувшим вечером стрельбой из травмата», — говорится в сообщении.

Как утверждает телеграм-канал «Mash на спорте», Хизриев занял у своего знакомого 30 млн рублей на покупку внедорожника, однако не смог вовремя вернуть долг. За день до нападения мужчины встречались, и спортсмен обещал выплатить оставшуюся часть суммы позже, однако «убедить не получилось», говорится в публикации.

Кого подозревают в нападении

В МВД сообщили, что по подозрению в нападении на Хизриева разыскивают двоих подозреваемых. Как пишет SHOT, один из них — 29-летний житель Махачкалы Марсель Алиев, который пытался выступать в ММА. У предполагаемого злоумышленника было двое сообщников.

«Бойцы Хизриев и Алиев были знакомы. Предварительно, они конфликтовали давно, и мотивом нападения стала месть. Алиев уже был судим за разбой в 2014 году», — говорится в публикации.

ТАСС также сообщил, что один из нападавших действительно мог быть знаком с бойцом.

«Предварительно, один из нападавших является знакомым Тимура. Ранее общались друг с другом. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого в нападении», — рассказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости подтвердил, что в нападении на спортсмена подозревают 29-летнего жителя столицы Дагестана.

Позже в ГУ МВД по республике сообщили, что правоохранителям удалось установить личности обоих нападавших, полицейские «принимают меры к их задержанию». Вечером 16 июля министр спорта Дагестана Сажид Сажидо сообщил ТАСС, что двух подозреваемых задержали.

Что грозит нападавшим

По имеющимся данным из СМИ и записей уличных камер, происшествие предварительно можно классифицировать как хулиганские действия по ч. 2 ст. 213 УК. При такой квалификации максимальное наказание для нападавших составит семь лет тюремного заключения, рассказал «Ленте.ру» член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

Юрист отметил, что окончательная правовая оценка произошедшему будет дана в ходе расследования. Речь может идти как о хулиганстве, так и о более серьезных составах — покушении на убийство (ст. 30 УК) или покушение на причинение тяжкого вреда здоровью статья (ст. 111 УК). Для переквалификации потребуются доказательства наличия заказчика или четко выраженных мотивов преступления.

«Если будет переквалификация, то им может грозить срок вплоть до 15 лет лишения свободы», — добавил Айрапетов.

Кто такой Тимур Хизриев

Тимур Хизриев родился 19 ноября 1995 года в Махачкале. На профессиональном ринге выступает с 2014 года, включая лиги PFL и Bellator. Провел несколько боев в турнирах организации АСА.

Всего в послужном списке Хизриева 18 боев, ни в одном из них он не уступил (14 побед решением судей, три нокаута, еще раз его соперник сдался). В конце ноября 2024 года на турнире в Саудовской Аравии стал чемпионом PFL в полулегком весе.

В пресс-службе PFL рассказали ТАСС, что пока не знают никаких подробностей нападения на Хизриева и пообещали следить за развитием ситуации.