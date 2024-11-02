В США растет число состоятельных граждан, которые намерены покинуть страну на фоне президентских выборов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на иммиграционных адвокатов. По оценке директора международной компании Henley & Partners Доминика Волека, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился как минимум на 30%.

«Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас», — отметил Волек, консультирующий состоятельных людей по вопросам международной миграции.

Он добавил, что впервые богатые американцы стали крупнейшей клиентской базой компании и превысили число клиентов из других стран.

Аналогичный рост заметил и управляющий партнер международной налоговой и иммиграционной фирмы Lesperance and Associates Дэвид Лесперанс. По его подсчетам, число граждан США, которые нанимают его для возможного переезда за границу, выросло примерно втрое по сравнению с прошлым годом.

Согласно опросу компании Arton Capital, 53% миллионеров США планируют уехать из страны вне зависимости от итогов президентских выборов. Наиболее близки к этому решению люди в возрасте от 18 до 29 лет — 64% из них заявили о желании получить «золотые визы» за рубежом.

CNBC отмечает, что у состоятельных людей есть «множество неполитических причин», чтобы уехать из США. При этом выборы подтолкнули американцев к рассмотрению «плана «Б» за границей».

По словам Лесперанса, на протяжении трех десятилетий его американские клиенты были заинтересованы в переезде за границу в основном из-за налоговых соображений. Теперь ими движет политика, а предстоящие выборы «усиливают эти страхи», утверждает представитель Lesperance and Associates.

Иммиграционные адвокаты добавляют: многие из тех, кто хочет уехать из США, опасаются политических и социальных волнений вне зависимости от того, кто победит на выборах. Адвокаты говорят, что состоятельные люди также называют в качестве причин для отъезда «массовые расстрелы в школах, возможность политического насилия, антисемитизм, исламофобию и растущие долги правительства».

По данным CNBC, для переезда американцы в основном выбирают Португалию, Грецию, Мальту, Испанию, Антигуа и Италию.

«Здесь становится многолюдно. И я уверен, что 6 или 7 ноября у меня будет еще больше клиентов», — заключил Лесперанс.

Выборы в США пройдут 5 ноября. В них примут участие экс-глава государства Дональд Трамп (Республиканская партия) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия). Инаугурация победителя состоится в январе 2025 года. Трамп уже объявил, что в случае поражения не станет баллотироваться в 2028 году.