Несколько военных баз США на территории Европы на выходных 29-30 июня были приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной террористической угрозы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, возникли опасения, что целью теракта могут стать военные или объекты США. Собеседники канала уточнили, что уровень боевой готовности был повышен в том числе в германском Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США.

Американский чиновник, который находится на одной из европейских военных баз США, рассказал, что угроза подобного уровня не возникала «как минимум 10 лет».

Представитель Европейского командования Дэн Дэй добавил, что командование «постоянно оценивает различные факторы, влияющие на безопасность военного сообщества США за рубежом».

Как отмечает CNN, неясно, какие именно разведданные стали поводом для усиления мер безопасности, но власти европейских стран предупреждали о потенциальной террористической угрозе — особенно в преддверии Олимпийских игр в Париже и в период проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер говорила, что страна готовится «ко всем мыслимым опасностям: от исламистского террора до жестоких преступников и хулиганов», напоминает CNN.

Контрразведка ФРГ в июне отмечала, что наибольшую угрозу среди исламистских группировок представляет «Вилаят Хорасан»* — филиал ИГ*, действующий в Афганистане. Всего, по оценкам немецких спецслужб, в Германии находятся более 27 тыс. последователей радикального исламизма.

* запрещенная в России террористическая организация