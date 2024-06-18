Боевики группировки «Вилаят Хорасан»*, действующего в Афганистане филиала террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, использовали поток беженцев из Украины для переправки в Западную Европу своих сторонников. Об этом заявил глава германского Федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка) Томас Хальденванг.

«[Группировке] удалось — возможно, через волну беженцев из Украины — переправить в Западную Европу своих сторонников, которые теперь находятся здесь, в различных западноевропейских странах», — сказал Хальденванг (цитата по агентству DPA).

По словам Хальденванга, «Вилаят Хорасан»*, сумевшая привлечь множество сторонников, призывает к совершению «крупных терактов». На сегодняшний день из всех исламистских группировок именно «Вилаят Хорасан»* представляет наибольшую угрозу, считает контрразведка ФРГ.

Всего, по оценкам германских властей, в Германии сейчас находятся более 27 тысяч последователей радикального исламизма.

Группировка «Вилаят Хорасан»* ранее взяла на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, при котором погибли 145 человек, более 550 пострадали. О причастности ИГ* к теракту сообщили и ведущие западные страны, такие как США, Германия и Франция.

В ФСБ России отмечали, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус» действительно «координировали» члены группировки «Вилаят Хорасан»*, но военная разведка Украины также имеет «непосредственное отношение» к нападению. Украинские власти неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

* запрещенная в России террористическая организация