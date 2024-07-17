В течение последних недель власти США получили разведданные о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

По их слова, в этой связи Секретная служба США усилила меры безопасности в отношении кандидата в президенты. Представители службы неоднократно предупреждали предвыборный штаб Трампа о том, что митинги на открытом воздухе представляют угрозу, рассказали собеседники.

Источники телеканала подчеркнули, что нет признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который, по данным ФБР, совершил покушение на Трампа 13 июля, был связан с этим заговором.

Штаб Трампа отказался раскрывать в разговоре с CNN, было ли ему известно об угрозе со стороны Ирана.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в разговоре с CNN назвал обвинения в подготовке покушения на Трампа «необоснованными и злонамеренными». Он согласился, что в Иране считают Трампа преступником, который ответственен за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году, однако добавил, что страна выбирает «законные пути для восстановления справедливости».

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Пуля пробила верхнюю часть правого уха политика. Стрелявший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был убит.