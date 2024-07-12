Спецслужбы США и Германии предотвратили возможное покушение на гендиректора оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера — главу предприятия, которое поставляет свою продукцию Украине. Об этом сообщил CNN со ссылкой на пять источников.

По информации телеканала, в начале 2024 года американская разведка узнала, что на главу Rheinmetall готовится покушение, и передала эти данные Германии, спецслужбы которой смогли защитить Паппергера. Высокопоставленный немецкий чиновник также подтвердил CNN, что Берлин получил предупреждение от Вашингтона об опасности, окружающей Паппергера, говорится в материале.

Источники телеканала утверждают, что за покушением на главу оружейного концерна стояла Россия. По их словам, российские силы готовили покушения на нескольких европейских граждан, связанных с оборонной промышленностью, в том числе и на Паппергера. О доказательствах этого телеканал не сообщает.

В то же время авторы материала пишут, что Паппергер был «очевидной целью», поскольку является главой Rheinmetall — крупнейшего европейского производителя оружия, который также сотрудничает с Вооруженными силами Украины. Кроме того, один из филиалов завода Rheinmetall строится на территории Украины.

CNN обратился за комментарием в российское посольство в Вашингтоне, но об ответе в материале ничего не говорится. При этом представитель Rheinmetall в целом отказался комментировать эту тему.