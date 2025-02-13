В мире погибло не менее 124 журналиста и работника СМИ за 2024 год. В сравнении с прошлым годом погибло почти в полтора раза больше — в 2023-м убили 84 журналиста. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном Комитетом по защите журналистов (CPJ).

«Рост числа убийств журналистов — это часть более широкой тенденции по подавлению СМИ во всем мире. Это проблема, которая должна беспокоить нас всех, поскольку цензура мешает нам бороться с коррупцией и преступностью, а также привлекать власть имущих к ответственности», — заявила генеральный директор CPJ Джоди Гинсберг.

По данным Комитета по защите журналистов за 2024 год, больше всего — 85 — погибло во время палестино-израильского конфликта. По шесть журналистов погибло в Судане и Пакистане, пять — в Мексике, четыре — в Сирии, по три — в Ливане, Ираке и Мьянме. По одному журналисту или работнику СМИ во многих странах, в том числе на Украине и в России.

Как отмечает CPJ, это рекордное число погибших журналистов за один год,— прошлый максимум был в 2013 году, когда в мире убили 113 журналистов. В 2024 году погибло больше всего внештатных сотрудников СМИ — 43.

В январе 2025 года внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).