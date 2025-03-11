Президент США Дональд Трамп намерен запустить строительство предприятий по переработке полезных ископаемых на военных базах Пентагона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Вашингтон рассматривает такой шаг в рамках плана по противодействию доминирования Китая в сфере переработки полезных ископаемых. Для решения этой задачи президент США также планирует назначить «царя критически важных минералов» — аналогично «царю границы» Тому Хоману, главе пограничной службы при Трампе.

Соответствующий указ американский президент может подписать уже в среду, 12 марта. Впрочем, вышеперечисленные планы еще находятся на стадии обсуждения и могут измениться, добавили источники агентства.

Если же распоряжение будет утверждено, Пентагону придется предоставить свои территории для строительства перерабатывающих предприятий. Под контролем Министерства обороны США находится около 12 млн га земли.

Использование военных баз подобным образом подчеркнет то значение, которое Трамп придает важнейшим полезным ископаемым для национальной безопасности, отмечает Reuters. Многие виды вооружения американских военных созданы на основе ресурсов, перерабатываемых в Китае.

Кроме того, так Белый дом сможет избежать использования территорий в подчинении других федеральных агентств, покупок новых земель и протестов местных жителей.

В своем недавнем обращении к Конгрессу Трамп заявил, что «примет исторические меры для значительного расширения производства критически важных минералов и редкоземельных металлов в США».

«План, в котором приоритет отдается переработке металлов, а не пересмотру системы выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых в США, может вызвать раздражение у американских горнодобывающих компаний, но позволит ответить на давнюю обеспокоенность производителей, связанную с тем, что Китай контролирует слишком большую часть мирового сектора переработки металлов», — пишет Reuters.

По словам источника агентства, несколько членов администрации Трампа были напуганы возможным ограничением китайского экспорта важнейших ископаемых в США в качестве ответной меры на повышенные тарифы. В начале февраля этого года Пекин ужесточил экспортный контроль в отношении пяти ключевых видов полезных ископаемых: вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.

Китай — ведущий мировой производитель большинства полезных ископаемых, которые Геологическая служба США считает критически важными для экономической или национальной безопасности страны. Вашингтон достаточно сильно зависит от Пекина в области редкоземельных металлов — более 70% их импорта в Штаты приходится на КНР.