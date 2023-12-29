Новогодние каникулы в Москве начнутся с похолодания. Температура начнет опускаться уже вечером 31 декабря, в праздники ожидаются 20-градусные морозы. Какие прогнозы дают синоптики на длинные выходные, ― в материале RTVI.

В последний день года, 31 декабря, через Центральную Россию начнет прорываться арктический фронт, сопровождаемый скоротечными зарядами снега, пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, днем температура будет колебаться в пределах минус 1 — плюс 1 градуса. К вечеру ожидаются осадки, к ночи температура существенно понизится, рассказала метеоролог «Вечерней Москве».

Вечером 31 декабря холод усилится до -5…-10, при этом будет казаться, что на улице холоднее на шесть-семь градусов, сообщает Тишковец. Ночью, по его прогнозу, ударят морозы до -10…-15.

1 января средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы на три-четыре градуса, прогнозирует Позднякова. Погоду будет определять холодный антициклон. Дневная температура понизится до минус 14—16 градусов, пройдет небольшой снег.

В начале месяца холода усилятся до —20 градусов, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

2 января в течение суток ожидается малооблачная погода, ночью и днем будет минус 18—20 градусов. 3 января ожидается переменная облачность, ночью минус 22—24 градусов, днем минус 18—20 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.

По прогнозу Gismeteo, с 1 по 5 января в Московском регионе будет преимущественно пасмурная погода, солнечные дни ожидаются к концу новогодней недели ― 6 и 8 января.