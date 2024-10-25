Банк России проведет онлайн-голосование за выбор символов для новой банкноты номиналом 1 тыс. рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Россиянам предложат на выбор несколько достопримечательностей, которые представляют ценность «не только для приволжских регионов, но и для России в целом». Голосование будет проходить за изображение на оборотной стороне купюры, лицевая останется без изменений — с видами Нижнего Новгорода.

Регулятор напомнил, что в 2023 году выпустить обновленную купюру номиналом 1000 рублей не удалось, поскольку некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, ЦБ решил изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой.

«Не играйте с огнем»

В октябре 2023 года ЦБ ввел в обращение обновленные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. На оборотной стороне тысячерублевой купюры были изображены объекты Казанского кремля: башня Сююмбике с полумесяцем и бывшая Дворцовая церковь. В последней сейчас расположен Музей государственности Татарстана, а на куполе нет креста — его сняли еще в советское время.

Такой дизайн возмутил священника Русской православной церкви (РПЦ) Павла Островского.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем», — написал он в своем телеграм-канале.

Островский предположил, что такое изображение могло быть выбрано из-за «тупости дизайнеров», которые «просто не подумали», что «на таком высоком уровне совершенно недопустимо». Однако могла иметь место и «сознательная провокация», посчитал священник.

В РПЦ после поста Островского объяснили отсутствие креста на куполе фразой: «Это не церковь, а музей». Проблемы в дизайне банкноты также не увидел зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — пояснил он.

Ведущий специалист Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан Лилия Хайрутдинова в разговоре с «Подъемом» подчеркнула, что креста на куполе здания бывшей церкви нет уже больше ста лет. По ее словам, при советской власти на этой территории находилось складское помещение, потом архив, столовая и в 2006 году музей.

«И она больше не функционировала после прихода советской власти как церковь. Но вот форма купольная так и сохранилась», — отметила Хайрутдинова.

Несмотря на это объяснение и позицию РПЦ, активисты православного движения «Сорок Сороков» призвали Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить руководителей Центробанка по статье о возбуждении ненависти и вражды. Активистов возмутило то, что на банкноте «акцент сделан на мусульманские символы при одновременном уничижении символов русской государственности и православной веры».

В итоге ЦБ в том же месяце остановил выпуск тысячерублевой банкноты. Регулятор отмечал, что в широкое обращение она не поступила.