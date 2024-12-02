Центробанк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разрабатывают поправки в законодательство, чтобы ограничить банки и коллекторов в возможностях взыскания долгов с россиян по исполнительной надписи нотариуса, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

По его словам, поручение «проработать вопрос информирования заемщиков» о взыскании долгов по этой схеме и возможностях должников от нее отказаться Банк России и правительство получили от президента Владимира Путина в августе 2024 года. Минюст и ФНП подтвердили РБК свое участие в разработке предложений.

Исполнительная надпись — это специальная нотариальная отметка на договоре, позволяющая кредитору без обращения в суд принудительно взыскать деньги или имущество с должника. Уведомление о том, что такая надпись сделана, нотариус отправляет заемщику. Она действительна на протяжении 3 лет, в течение которых кредитор вправе инициировать взыскание задолженности.

Банк России предложил обязать кредитные организации:

при заключении кредитных договоров получать письменное согласие или отказ заемщика на взыскание долга через исполнительную надпись нотариуса,

информировать клиентов об этом способе взыскания долгов и правилах его применения, включая обжалование со стороны должника,

размещать информацию о праве заемщика не соглашаться на применение этого метода взыскания.

Взыскание долгов по исполнительной надписи нотариуса возможно только в отношении кредитов, взятых в банках. На займы, полученные в микрофинансовых организациях, эта процедура не распространяется.

Исполнительная надпись ставится на оригинале кредитного договора, но с осени 2021 года это можно делать в цифровом виде — дистанционно, с последующей отправкой в Федеральную службу судебных приставов через Единую информационную систему нотариата.

Перед оформлением исполнительной надписи банк должен за две недели предупредить заемщика о намерении взыскать долги по этой схеме. Получив надпись, кредитор в течение трех дней передает ее ФССП, а приставы в такой же срок должны возбудить исполнительное производство. Поэтому, хотя формально должник вправе оспорить это решение в суде, по факту у него нет на это времени: деньги в счет долга могут списать до обращения в суд.

Взыскание долга по исполнительной надписи нотариуса является более выгодным для кредитора по сравнению с обращением в суд. За ее оформление взимается плата, размер которой рассчитывается по сумме двух тарифов — федерального и регионального. Федеральный тариф зависит от суммы долга и варьируется от 300 до 1,5 тысячи рублей, региональный утверждается Минюстом для каждого региона отдельно (например, в Москве это 3 тысячи рублей).

Взыскание долгов через суд обходится кредиторам гораздо дороже после повышения пошлин в рамках поправок в Налоговый кодекс с сентября 2024 года. Так, за подачу иска о взыскании долга до 100 тысяч рублей придется заплатить от 4 тысяч рублей, а если речь идет о задолженности в размере 300-500 тысяч рублей — от 10 тысяч рублей.

В Федеральной нотариальной палате отметили, что пункт о взыскании долгов по исполнительной надписи включен в кредитные договоры большинства крупных банков страны. С января по август 2024 года, по данным ФНП, российские нотариусы дистанционно оформили 729 тысяч таких надписей — почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В ВТБ заявили, что взыскивают с помощью исполнительной надписи нотариуса от 50% до 70% всех просроченных кредитов. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что лишь в 10% случаях работают по этой схеме взыскания.

Однако, подчеркнули в ЦБ, изначально законодательство, регламентирующее взимание долгов по исполнительной надписи, не было ориентировано на массовое применение и поэтому имеет ряд недостатков, ухудшающих положение заемщиков по сравнению с судебным взысканием.

В частности, привел пример представитель Центробанка, у россиян без уведомления принудительно списывают пенсионные средства, не дают возможности отказаться от взыскания и вписывают его в кредитные договоры без согласия заемщика, иногда — задним числом. Кроме того, должник в любом случае обязан оплачивать нотариальные услуги по взысканию с него задолженности.

Напомним, с 1 февраля 2024 года в России начали действовать обновленные правила взаимодействия взыскателей долгов с неплательщиками, ограничившие коллекторов в средствах влияния на должников и возможностях их применения. Так, новые нормы позволяют должникам через четыре месяца после начала просрочки платежей отказаться от общения со службами взыскания или общаться с ними через своего представителя (адвоката).