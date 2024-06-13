ЦБ временно отменяет утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В сообщении говорится, что торги не будут проводиться до 9:50 мск с 14 июня «и до отмены данного решения».

Мосбиржа уточнила, что аукцион открытия на валютному рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке будет проходить с 9:50 до 10:00 мск, после чего стартует основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках будут проводиться по стандартному расписанию.

Кроме того, Мосбиржа сообщила, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом. На фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ торги также будут осуществляться по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах и евро.

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекращает торги с долларом и евро, а ЦБ сообщил, что будет определять официальные курсы этих валют при помощи банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

13 июня регулятор сообщил, что приостанавливает также торги гонконгским долларом. В этот же день ЦБ впервые установил официальный курс рубля к доллару и евро без биржевых торгов: курс американской валюты на 14 июня — 88,20 руб., европейской — 94,83 руб.