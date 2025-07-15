Первое место среди городов России, популярных туристов, занимает Москва, рассказал RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Ранее RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip сообщил, что самым популярным городом страны для путешествий в августе стал Санкт-Петербург.

«Безусловно, первая тройка — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Конечно же, цели поездки в города — разные: Москва и Петербург — лидеры экскурсионного туризма, а Сочи — пляжного туризма. Но, тем не менее, первая тройка такая», — сказал Ромашкин.

Он уточнил, что за объем туристических потоков в Москву за год составил более 15 млн туристов, в Санкт-Петербург — около 12 млн, а в Сочи — около 8 млн.

По данным исследования OneTwoTrip, на Санкт-Петербург пришлось 15,4% от общего числа бронирований в августе. Это на 15% больше, чем в 2024 году. В Москве бронирование отелей достигло отметки в 10,6%, третье место занял Адлер — 6,5% туристов планируют отдыхать в этом районе Сочи.

При этом отмечается, что интерес туристов к Москве уменьшился за год на 10%, а к Адлеру — на 20%.

Кроме того, в топ-10 самых популярных городов для бронирования, по данным экспертов, вошли: Калининград (3,8%), Казань (3,2%), Владивосток (2,5%), Сочи (2,4%), Нижний Новгород (2,3%), Эсто-Садок (Адлерский район Сочи) (2,1%) и Геленджик (1,7%).

Аналитики отмечают значительный рост бронирований в Калининграде. В этом году количество заказов увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали RTVI, что в 2025 году увеличение количества туристических поездок по России составило 8%. В РСТ отметили, что этот рост сдерживается инфляцией и ростом цен.

В то же время, в организации обратили внимание, что вопреки росту цен спрос на турпоездки остается на стабильном уровне и в некоторых регионах даже превышает предложение ввиду интенсивности бронирования номеров в отелях летом.