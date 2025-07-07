Идея введения налога на зарубежные путешествия для туроператоров в размере 200-300 рублей за каждую путевку может серьезно усложнить жизнь бизнесу, если будет реализована. Об этом RTVI сообщила основатель и руководитель MAYEL Travel Майя Котляр. Она добавила, что отрасль вряд ли согласится на подобные меры.

«Речь идет о деньгах, которые уходят из страны»

Накануне, 6 июля, глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с «Абзацем» заявил, что в России было бы «логичным и правильным» ввести налоговый сбор за каждую зарубежную путевку в размере 200-300 рублей. При этом он уточнил, что сначала нужно изучить, как такая мера может «воздействовать на экономику».

Тарбаев считает, что подобного рода шаги могли бы приносить бюджету около 5—7 млрд рублей ежегодно. Эти деньги можно было бы вложить в развитие туристической инфраструктуры внутри страны или в защиту экологии в таких местах, как Байкал, Алтай и Карелия.

«Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров, которые занимаются деятельностью», — сказал Тарбаев.

После того как в некоторых СМИ слова депутата были поданы как возможная инициатива, Тарбаев заявил, что «ни о каком законопроекте речи не идет»: «Работа в данном направлении не ведется, более того — нет даже предпосылок для ее обсуждения».

При этом парламентарий вновь назвал саму идею введения такого налога логичной.

«Потому что на сегодняшний день у нас возник перекос с точки зрения выездного и внутреннего туризма. <…> Речь идет о деньгах, которые просто уходят из страны. Если бы часть этих расходов могла бы оставаться здесь, на развитие внутреннего туризма, — было бы логично. Более того, это были бы внебюджетные средства, которые можно было бы тратить на регионы, где сегодня активно развивается внутренний туризм», — сообщил Тарбаев.

Депутат уже высказывался на эту тему в феврале. Тогда он заявил, что структура финансовой гарантии туроператоров нуждается в пересмотре, ее надо упростить и облегчить — например, ввести сбор с выездного туризма, по 200-300 рублей с каждого туристического продукта.

Глава думского комитета по туризму отметил, что эти деньги все равно «ушли бы из страны», но эта мера позволила бы «оставить часть» средств в России. По его мнению, это «не такая большая наценка».

«Инициатива будет встречена отрицательно»

Котляр в беседе с RTVI заявила, что подобного рода инициативы уже звучали не раз, сама она выступает «против них категорически». Эта позиция касается как внутреннего, так и выездного туризма, подчеркнула она.

«Выездной туризм и так в очень непростой ситуации. Это один из самых зарегулированных сегментов отрасли, потому что туроператоры по выездному туризму платят взносы в “Турпомощь”, страховки, гарантии, комиссии, налоги, сертификации. И выстраивать финансовую модель в нашей области — это как пройти минное поле. Это очень сложно, тем более когда ложится это все на бизнес», — сказала эксперт.

Котляр подчеркнула, что если такие сборы введут, не должны обременять и туристов.

«Казалось бы, 300 рублей — это немного. Но это несколько миллиардов в годовом выражении для рынка. <…> Из-за того, что у нас и так идет двойное сокращение по сравнению с доковидными цифрами выездного турпотока, то хотелось бы, наоборот, поощрительных мер, чтобы турпоток увеличить. И мы все боремся за то, чтобы цены на туристические услуги снижались и конкуренция охладила эти цены», — рассказала основатель MAYEL Travel.

Идея, озвученная Тарбаевым, имеет свои нюансы, объяснила эксперт. С одной стороны, бюджет, если бы такой налог был введен, действительно мог получить «несколько миллиардов», допустила Котляр.

«Это неплохо. Но, с другой стороны, когда все это ложится на туроператоров и на бизнес — очень сложно. Даже если взять недавнюю ситуацию с вывозом туристов из восточных стран, из ОАЭ, Омана, Катара — то как вывозились туристы? Туристы вывозились за счет средств туроператоров. Кто-то не мог выехать, у тысяч туристов были забронированы отели за счет туроператорских денег. И все эти риски за перенос, за отмену брала на себя не компания, а несчастные туроператоры по выездному туризму», — напомнила она.

Именно поэтому, подчеркнула Котляр, когда такие инициативы выдвигаются, их «встречают очень резко, негативными реакциями от турбизнеса, который этим всем занимается, потому что все-таки это накладки».

«И здесь проблема еще в том, что выездной туризм очень сложно сейчас страховать. Страховщики, как только случаются какие-то рисковые истории, исчезают. И сейчас осталось очень мало страховых компаний, особенно после санкций, страховка туристических продуктов очень тяжелая. А без страховки можно вылететь из реестра туроператоров в России», — пояснила Котляр.

Кроме того, бизнесу сейчас тоже «очень непросто», добавила она. Такого рода налоги на туроператоров за зарубежные путевки вряд ли будут реализованы, считает эксперт.

«Сейчас есть более-менее неплохой диалог между Минэком и туристическим бизнесом. <…> В кои-то веки турбизнес начали слышать, и я думаю, что эта инициатива будет встречена отрицательно. Она не пройдет, она будет очень резко встречена и оспорена. <…> Никому не хочется, чтобы цены росли и все происходило за счет бизнеса либо конечного потребителя. Это же в любом случае обваливает рынок», — заключила она.