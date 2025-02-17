Туры за границу для россиян подешевели на 10% в связи с укреплением рубля, сообщил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он отметил, что хотя спрос вырос, его пока нельзя назвать ажиотажным. Однако все может измениться, если динамика курса продолжится, добавил эксперт.

Телеграм-канал SHOT написал 17 февраля, что на фоне укрепления рубля спрос на отдых за рубежом «резко подскочил на 20%».

«Действительно, туры в рублевом эквиваленте подешевели на 10% по сравнению с началом года, потому что рубль укрепился на эти самые 10%. Просто пересчет курсов на ежедневной основе, который происходит автоматически у туроператоров, отражает рублевую стоимость, которая действительно, если сравнивать с началом года, стала дешевле, на одно и то же путешествие», — пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что цены в долларах и евро со стороны поставщиков не менялись и речь о каких-либо скидках не идет. Мурадян уточнил, что подешевели все открытые для россиян курортные направления, начиная с самых популярных — Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция.

Кроме финансовой причины, подъем спроса объясняется сезонностью — обычно как раз в середине февраля россияне «отходят от новогодних путешествий и начинают бронировать туры», продолжил собеседник RTVI. При этом если рубль продолжит укрепляться, то те же туры можно будет купить позднее по еще более выгодным ценам, отметил он.

«Если мы говорим не про ближайшие даты, то туристы смотрят и ждут, чтобы оплатить по более выгодному курсу. Как только произойдет стабилизация, продажи вырастут больше. Потому что, когда курс растет или падает, туристы всегда занимают выжидательную позицию, чтобы не переплатить и не потерять», — заключил Мурадян.

В беседе с RTVI 12 февраля Мурадян говорил, что с наступлением туристического сезона цены на отдых в Турции «стандартно» дорожают на 5-15%, но в рублевом эквиваленте этого практически не видно благодаря укреплению рубля.

На следующий день, после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, курс доллара впервые с сентября 2024 года опустился ниже 92 рублей. Всего за рабочую неделю с 10 по 15 февраля доллар подешевел почти на 7 рублей — с 97,3 до 90,3 рубля.

Опрошенные RTVI эксперты допустили дальнейшее укрепление российской национальной валюты, вплоть до 85 рублей за доллар, но усомнились в том, что это будет устойчивая и долгосрочная тенденция.