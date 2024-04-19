Российские власти ужесточили правила выезда за границу для некоторых госслужащих в связи с опасениями, что иностранные государства могут попытаться получить от них информацию, затрагивающую национальную безопасность, или, что их могут задержать за рубежом и заставить пойти на сделку либо экстрадировать в одну из западных стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девять источников.

Один из собеседников агентства рассказал, что правила выезда российских чиновников и депутатов за границу решили изменить после задержания в январе в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по обвинению в нарушении санкций против лиц из России. В феврале суд выпустил экс-чиновника под залог.

Как рассказали источники Reuters, ФСБ оказывает давление на сотрудников правительственных министерств, чтобы они вообще не покидали Россию, даже для посещения так называемых «дружественных» стран, которые не вводили санкций против Москвы.

«Вы вообще никуда не сможете поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Вы можете поехать, только если у вас есть разрешение», — сказал один из собеседников агентства.

Reuters пишет, что в зависимости от госучреждения и уровня допуска конкретного человека к секретной информации ограничения различаются. При этом требования во многом «хаотичны».

Один из источников агентства сообщил, что чиновникам в правительстве негласно запретили зарубежные поездки в 2022 году, а в середине 2023 года эту меру утвердили официально. Теперь аналогичные ограничения введены для людей, посвященных в государственные секреты в министерствах.

Сотрудникам МВД, ФСБ и Росгвардии разрешено посещать только 14 стран: в основном бывшие советские республики, а также Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Даже поездку в Китай не всегда могут разрешить из-за опасений экстрадиции.

Сотрудникам Минфина запрещены любые поездки помимо рабочих, в то время как для чиновников из Минэнерго фактически нет никаких ограничений, если получено разрешение начальства, пишет Reuters.

По его информации, негласный запрет на выезд из России существует и в Госдуме — депутаты не могут выехать никуда, даже в Минск, и исключений не предусмотрено.