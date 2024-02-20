Суд в Лондоне выпустил под залог задержанного ранее экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, передает ТАСС. На суде выяснилось, что бывший российский чиновник имеет также гражданство Великобритании.

По условиям залога, Овсянников обязан сдать властям свои российский и британский паспорта, носить электронный браслет и ежедневно отмечаться в определенном полицейском участке Лондона. Ему запрещено выходить из дома с 21:00 до 05:00, а также выезжать из страны и приближаться к международным аэропортам, портам и вокзалам.

Решение о залоге для Овсянникова было принято еще в начале февраля, когда прошли первые предварительные слушания после его задержания 22 января. На заседании Королевского суда района Сазерк (Southwark) 20 февраля судья продлил действие этого залога.

Сам уголовный процесс по делу Овсянникова назначен на 10 марта 2025 года. Ожидается, что он продлится пять дней, уточняет служба юридических новостей Law360.

За что задержали Овсянникова

Овсянникова задержали в его доме в Лондоне 22 января, о чем стало известно спустя несколько дней из публикации The Times. Как отмечают местные СМИ, он стал первым человеком, кому в Великобритании предъявлены обвинения в нарушении санкций против российских лиц.

Экс-главу Севастополя обвиняют в намеренном уклонении от санкций путем открытия счета в одном из лондонских банков финансовой группы HBOS, на который затем поступило четыре депозита на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.). Ему также предъявили хранение «криминальной наличности» в сумме 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.).

Овсянников находится в санкционном списке МИД Великобритании с 2017 года, что предполагает замораживание его активов и ограничение доступа к финансовым услугам. В британском ведомстве считают, что он «участвовал в подрыве территориальной целостности Украины» и «получал выгоду за счет поддержки российского правительства».

Он также находился под санкциями США и Евросоюза и уверял, что для него это «не самое худшее, что может случиться в жизни». Овсянников называл Севастополь «южной столицей России» подчеркивал, что «попытки оспорить выбор, сделанный в 2014 году, несостоятельны».

Через несколько лет, в октябре 2022 года, он подал апелляцию в Европейский суд и добился отмены решения ЕС о продлении санкций против него. Суд решил, что Овсянников больше не занимает ту должность и не выполняет тех обязанностей, которые «оправдывали первоначальное включение его имени в список». Тем самым бывший российский чиновник получил свободу передвижения по странам Евросоюза.