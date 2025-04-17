Центральный банк (ЦБ) Турции неожиданно повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов — с 42,5 до 46%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ Турции отметили, что решение ужесточить монетарную политику принято на фоне недавних событий на финансовым рынке, которые спровоцированы внутренними политическими проблемами и внешнеполитическими рисками. В пресс-релизе сказано, что «инфляционные ожидания и поведение цен продолжают представлять риски для процесса дезинфляции».

«Решительность в отношении жесткой денежно-кредитной политики усиливает процесс дезинфляции за счет сдерживания внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. <…> Денежно-кредитная политика будет ужесточаться в случае прогнозируемого значительного и постоянного ухудшения ситуации с инфляцией», — заявил регулятор.

Турецкий Центробанк подчеркнул, что будет принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Следующее заседание турецкого регулятора по ставке состоится 19 июня.

26 марта Центробанка Турции Фатих Карахан заявил, что регулятор продал $25 млрд валютных резервов, чтобы стабилизировать национальную валюту и снизить давления на рынок.

Как сообщал «Интерфакс», 19 марта курс турецкой лиры к доллару США обновил исторический рекорд, упав более чем на 10%. Агентство отмечает, что фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7%, что вызвало приостановку торгов.

Причиной падения национальной валюты Турции стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиняемого в коррупции и участии в террористической организации. Политик отверг все обвинения, назвав их «мусором». Имамоглу заявил в суде, что его уголовное преследование — это «настоящая бомба» для системы правосудия Турции».