В Турции начались массовые протесты после задержания Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и главного политического оппонента президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Его обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами.

После задержания Имамоглу управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги в период с 19 по 23 марта. Власти объяснили такое решение необходимостью «поддержания общественного порядка». 19 марта в городе было перекрыто движение по нескольким крупным автодорогам, а также приостановлена работа нескольких станций метро.

Ограничения не остановили протестующих: на улицах Стамбула и Анкары собрались тысячи несогласных с задержанием Имамоглу. Как передает BBC News, они протестуют на улицах, в студенческих кампусах и метро. Собравшиеся скандируют антиправительственные лозунги, среди них — «Zıplamayan Tayyipçi!» («Кто не скачет, тот Тайип» — то есть сторонник Эрдогана).

Также демонстранты кричат: «Президент Имамоглу», «Правительство в отставку», «Плечом к плечу против фашизма», передает газета BirGün.

Один из участников акции рассказал изданию, что пришел на протест «отстаивать свои права». Другой собеседник BirGün заявил, что действующее власти «боятся Имамоглу и народ», но «пока народ поддерживает Имамоглу, он будет президентом».

Марш студентов

Тысячи студентов Стамбульского университета также призвали своих однокурсников «отстаивать <…> демократические права и свободы», пишет BirGün. Вместе с ними в акции приняли участие студенты Босфорского университета, Технического университета Йылдыз и Стамбульского технического университета.

Перед зданием экономического факультета Стамбульского университета студентов остановила полиция, но протестующие смогли прорваться через заграждения. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Студенты, прорвавшие баррикады, сделали заявление перед журналистами, после чего отправились маршем в сторону городского муниципалитета.

Студенты назвали задержание Имамоглу и аннулирование его университетского диплома «произвольно приятным решением», которое «не только подрывает академическое доверие, но и ставит под сомнение надежность учебных заведений».

«Единоличный режим теряет власть, и по мере ее потери он усиливает свои атаки. Он в одночасье начинает расследования и арестовывает политиков, избранных всенародным голосованием, оппозиционных журналистов и всех, кто думает не так, как он», — говорится в заявлении студентов.

Учащиеся отметили, что уроки, которые преподают им в юридической школе, не совпадают с принятыми решениями и становятся бессмысленными. Они сравнили закон с «палкой в руках властей», посредством которой «подавляются всевозможные голоса».

Студенты призвали руководство Стамбульского университета отменить решение об аннулировании диплома Имамоглу, которое было принято накануне из-за предполагаемых нарушений. Из-за отсутствия диплома он не может выдвигаться на пост президента — баллотироваться могут только граждане с оконченным высшим образованием. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР).

BBC News отмечает, что в стране ожидаются новые протесты, поскольку лидеры оппозиции, включая жену Имамоглу, призывают население «возвысить свой голос». Такого проявления общественного гнева не было много лет, добавляет телерадиокомпания.

19 марта в Турции ограничили доступ к соцсетям X, Instagram* и TikTok, видеохостингу YouTube. Турецкая лира ненадолго упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, поскольку рынки слабо отреагировали на политическую неопределенность, сообщает «Би-би-си».

Задержание Имамоглу

Генпрокуратура Стамбула выдвинула обвинения против задержанного мэра города Экрема Имамоглу и еще более 100 человек. Их подозревают в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами.

Утром 19 марта в доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула прошел обыск. Мэра направили на медицинское освидетельствование, как того требует протокол, после чего он был доставлен в суд.

Расследование дела о сотрудничестве с террористами сосредоточено вокруг вопроса о неких договоренностях мэрии с политическим крылом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В Генпрокуратуре отметили, что Имамоглу якобы «сформировал альянс» с этой организацией перед муниципальными выборами, в результате чего ее члены получили влияние в системе городского управления.

Второе расследование касается обвинений в коррупции. По данным прокуратуры, близкие к Имамоглу чиновники мэрии завышали цены на закупку услуг от компаний Medya A.Ş. и Kültür A.Ş., связанных со стамбульской мэрией. Также идет речь о случаях вымогательства и взятках.

Имамоглу заявил, что его сторонники столкнулись «с великой тиранией» и пообещал не сдаваться. Оппозиционная партия СНР осудила арест Имамоглу как «государственный переворот против нашего следующего президента». Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что считать арест Имамоглу политическим шагом «крайне опасно и неправильно». Эрдоган и его партия также отвергли обвинения в свой адрес, указав на независимость судебной системы Турции.

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