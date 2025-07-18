Рынок дизельного топлива, на котором и без того сложилась напряженная ситуация, оказался в еще более сложном положении из-за нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, пишет Bloomberg. По данным агентства, 18 июля цены на дизель подскочили на $3,5 за баррель.

После объявления о принятии санкционного пакета запасы газойля и дизельного топлива на складах в северо-западном европейском узле Амстердам-Роттердам-Антверпен сократились до 1,76 млн тонн. Insights Global уточняет, что это самый низкий показатель для июля, зафиксированный с 2022 года.

Евросоюз сегодня анонсировал запрет на импорт дизельного топлива, произведенного из российской нефти. Ещё до принятия нового пакета санкций на европейском рынке дизеля присутствовали признаки напряжения: его независимые запасы там невелики, как и в США.

Дело в том, что около 15% дизельного топлива, поставляемого в ЕС по морю, — а это порядка 240 тысяч баррелей ежедневно, — обеспечивают Турция и Индия, закупающие российскую сырую нефть. Как только новые санкции вступят в силу, эти поставки окажутся под запретом.

Консалтинговая компания FGE NexantECA предположила, что новые санкции могут повлиять на ключевые потоки поставок дизеля в Евросоюз.

«Основным фактором станет реэкспорт российской черноморской продукции в страны ЕС через турецкие терминалы, не связанные с переработкой нефти. Этот продукт необходимо будет получать за пределами региона», — поясняет аналитик компании Джемма Паркер.

Аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG Джованни Стауново предупредил, что контролировать соблюдение новых ограничений будет непросто из-за трудностей с проверкой происхождения сырой нефти, используемой для производства дизтоплива.

«Но в целом динамика цен свидетельствует о проблеме дефицита. Запасы дизельного топлива в Европе и так были низкими, поэтому это решение может привести к напряжению на рынке», — считает эксперт.

Индийский нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries Ltd. — крупнейший в стране поставщик дизельного топлива в Европу — сейчас «оценивает ситуацию» в связи с принятыми санкциями, заявили Bloomberg два связанных с ним источника. По их словам, у игроков рынка возникли вопросы о мерах пресечения для нарушителей санкционного режима и реакции властей — как Индии, так и США. Представители индийского Миннефти заявили агентству, что пока рано комментировать ситуацию и делать прогнозы.