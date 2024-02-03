Цены на какао-бобы на мировом рынке достигли очередного максимума более чем за 46 последних лет, сообщает издание MarketWatch. Вице-президент Price Futures Group Джек Сковилл отметил, что «доступность какао из Западной Африки ограничена, а прогнозы очередного дефицита производства по сравнению со спросом в следующем году растут».

По его словам, трейдеров беспокоит, что жаркая и сухая погода, спровоцированная Эль-Ниньо, угрожает новому урожаю какао-бобов в Западной Африке.

В минувшую пятницу, 2 февраля, на американской бирже ICE Futures фьючерсы на какао демонстрировали рост шестую сессию подряд и достигли $5009 за тонну. По данным Dow Jones Market Data, это был самый высокий результат с 20 июля 1977 года.

Старший рыночный аналитик Barchart Дарин Ньюсом уточнил, что нынешний темп роста цены на какао набрали в ноябре 2022 года, достигнув тогда четырехмесячного максимума и в дальнейшем сохраняя динамику. В январе 2024 года они выросли на 15%, продемонстрировав максимальный есячный прирост с ноября 2020 года.

Аналитики Commerzbank пишут об опасениях по поводу того, что «засушливая погода, вызванная харматаном (сухим и пыльным западноафриканским пассатом, дующим из Сахары), может повлиять на сбор урожая в Западной Африке, который должен начаться в апреле».

Экспортеры сообщают, что с начала сбора предыдущего урожая (октябрь 2023 года) до конца января 2024 года в порты Кот-д’Ивуара — крупнейшего производителя какао в мире — для последующего вывоза поступило на 35% меньше сырья, чем за аналогичный период годом ранее.

«Это означает, что рынок какао, скорее всего, столкнется с дефицитом предложения в 2023-2024 сельскохозяйственном году третий год подряд», — пишет MarketWatch.

Старший рыночный аналитик Barchart Дарин Ньюсом считает, что рынок уже сейчас ощущает влияние дефицита какао-бобов на розничные цены шоколада. По его словам, это стало очевидно в период празднования Рождества и Нового года — и сейчас вновь подтвердится при росте спроса в преддверии Дня святого Валентина.

В России крупнейшие производители кондитерских изделий предупреждали о подорожании шоколада и конфет еще в начале 2022 года, но объясняли это ростом цен не на какао-бобы, а на упаковку и сырье — сахар, муку, пальмовое масло и меланж (яичный полуфабрикат).

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, 45-процентное подорожание своей продукции анонсировала швейцарская компания Nestle, которая выпускает в том числе напитки из какао и шоколад. О следующем повышении отпускных цен на растворимые напитки из какао — на 9% — представители компании объявили к сентябрю 2023 года.

В конце 2023 года зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, рассказывая RTVI о подорожании продуктов питания на российском рынке, отмечал, что биржевые цены на какао за год выросли на 78,9%.