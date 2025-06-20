Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ): по его словам, ВВП растет быстрее среднемирового уровня, инфляция снижается, безработица и бедность на рекордно низком уровне. Самые важные заявления главы государства — в материале RTVI.

О ВВП, нефтегазовой «игле» и оборонке

По словам Путина, вопреки внешним сложностям ВВП России на протяжении двух последних лет ежегодно рос более чем на 4% — и это быстрее, чем в среднем по миру. Еще более «основательно» росла доля ненефтегазового ВВП — на 7,2% в 2024 году и почти на 5% в 2024 году.

«Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — утверждает президент.

Оборонно-промышленный комплекс тоже сыграл в росте ВВП меньшую роль, чем «некоторые считают», подчеркнул Путин. Среди драйверов этого процесса он перечислил «сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистику, сферу услуг, финансов и IT-индустрию, то есть практически все ключевые, системообразующие отрасли отечественной экономики».

Из этого президент сделал вывод, что отечественная экономика не только «уверенно развивается», но и растет в качестве, сложности и «многогранности», оставляя в прошлом представления о ее зависимости от нефтегазового экспортного сектора.

«За первые четыре месяца текущего года ВВП России прибавил полтора процента в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9%», — сообщил глава государства.

В мире Россия занимает четвертое место по валовому внутреннему продукту, в Европе — первое, заявил Путин, назвав это «очень знаковым показателем». Теперь, по его словам, надо принимать меры для того, чтобы российская экономика оставалась одной из крупнейших, условия для бизнеса были комфортными, а зарубежные инвесторы вкладывались в модернизацию и расширение производства на территории России.

О низких ценах и высоких зарплатах

В 2025 году важнейшей задачей является перевод экономики «на траекторию сбалансированного роста» с умеренной инфляцией и низкой безработицей, без стагнации и рецессии, заявил Путин. По его словам, характер занятости и структура потребления в России должны измениться, экономическая активность населения — увеличиться, а зарплаты — вырасти.

«Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы — предприниматели вынуждены в этой связи поднимать заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда», — считает глава государства.

Путин подчеркнул, что «инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России», поэтому у регулятора уже появилась возможность начать «аккуратное смягчение денежно-кредитной политики».

Годовая инфляция уже опустилась ниже 10-процентной отметки и по состоянию на 16 июня составляла 9,6% .

уже опустилась ниже 10-процентной отметки и по состоянию на 16 июня составляла . Уровень бедности упал до рекордного минимума за всю историю России: в 2024 году он составил 7,2% .

упал до рекордного минимума за всю историю России: в 2024 году он составил . Численность трудоустроенных россиян с 2020 года выросла на 2,4 млн человек .

с 2020 года выросла на . По сравнению с I кварталом 2024 года россиян с доходами ниже прожиточного минимума стало меньше на 2 млн человек .

. С октября 2024 года уровень безработицы в среднем по стране стабилизировался на «исторически минимальном» уровне 2,3% .

в среднем по стране стабилизировался на «исторически минимальном» уровне . Сократилась безработица в традиционно проблемных с этой точки зрения регионах: например, на Северном Кавказе — почти вдвое .

. Россия входит в число лучших в мире по молодежной занятости: безработица среди молодых россиян составляет всего 7,5%.

Путин отметил, что молодым людям крайне важен «успешный старт» карьеры, поскольку на этой волне они начинают стремиться к созданию семьи и рождению детей — «и не только первенца, но и второго, а дай бог, и третьего, и последующих».

По словам президента, достичь рекордных показателей трудостроенности населения удалось за счет активности местных властей, эффективности федеральных программ и распространения современных технологий — «платформенной занятости и цифровых маркетплейсов».

Путин особо отметил, что занятость растет в отраслях с конечным продуктом и высокотехнологичных секторах экономики — обрабатывающей промышленности, IT, туризме — и сокращается в обеспечивающих отраслях (госуправление, финансы и торговля).

Чтобы закрепить эту тенденцию, российские власти будут адаптировать трудовое законодательство, чтобы стимулировать создание более современных и привлекательных рабочих мест «с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу» и помогут снизить социальное неравенство за счет повышения доходов семей, заявил президент.

Уровень бедности, по его словам, надо снизить до 7% и далее до 5%, ставя амбициозные цели по росту зарплат населения на основе повышения производительности труда.