Церковный суд постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского, который не поддержал военные действия на Украине и отказался читать молитву о «святой Руси». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на решение церковного суда.

По информации газеты, «на заседании 13 января в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде РПЦ (Московский Патриархат): признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией». Решение направлено на утверждение патриарху Кириллу.

11 января Уминский не явился на заседание епархиального суда по его поводу. Зампред суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сообщил, что с протоиереем невозможно связаться. 12 января состоялось второе заседание, на котором Уминский тоже не присутствовал. По словам Цыпина, если обвиняемый дважды не приходит в суд без уважительной причины, на третьем заседании дело рассматривается без него.

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