Запрещенного в служении протоиерея Алексея Уминского, который не поддержал военные действия на Украине, вызвали в церковный суд за отказ читать молитву о «святой Руси». Повестку с вызовом в суд опубликовала религиовед Ксения Лученко в своем телеграм-канале «Православие и зомби».

Согласно документу, Уминский вызван на заседание суда 11 января «в целях дачи объяснений, показаний» в качестве «обвиняемого лица» по делу о «церковном правонарушении, связанном с отказом чтения установленной молитвы о святой Руси за божественной литургией».

Как отметила Лученко, прецедентом можно считать случай, когда в мае 2023 года та же судебная инстанция по аналогичному делу вынесла решение о лишении сана московского священника Иоанна Коваля. Он отредактировал текст молитвы «О Святой Руси», изменив слово «победа» на «мир» во фразе «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

Церковный суд «не предполагает ни права ответчика заранее ознакомиться с материалами дела, ни наличия у него защитников», подчеркнула Лученко.

В начале января об отстранении Уминского от служения сообщил журналист Алексей Венедиктов*. Ксения Лученко тогда отмечала, что Уминского сменил протоиерей Андрей Ткачев, который поддерживает военную операцию и которому украинская Служба безопасности (СБУ) в апреле 2023 года предъявила подозрения в «пропаганде войны» и в «оправдании вооруженной агрессии против Украины».

Русская православная церковь (РПЦ) 10 января опубликовала указ о запрете Уминского в служении, датированный 3 января («Православие и зомби» публикует снимок бумажной версии указа). Согласно указу, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах «освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».

Одновременно в «Справочнике храмов и духовенства» на сайте Московской епархии РПЦ появилась запись, подтверждающая назначение протоиерея Андрея Ткачева настоятелем храма Троицы в Хохлах вместо Уминского, который занимал этот пост в течение 30 лет, с 1993 года. Уминский теперь отсутствует в списке служащих священников церкви.

Сам протоиерей Андрей Ткачев еще 6 января написал в своем телеграм-канале, что возникло «много шума из-за замещения одним священником другого священника».

В ноябре 2023 года Уминский в программе с Венедиктовым* посоветовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять», и «больше молятся о мире, нежели о победе».

Епископ Питирим (Творогов) посчитал слова Уминского «одной из метастаз страшной болезни либерализма, которая проникла в нашу Церковь и погубит нашу родину».

В 2021 году Уминский выступил за оказание медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в колонии. Политолог Сергей Карнаухов в эфире телеканала «Спас» назвал священника «преступником фактически, только в рясе, который занимается экстремизмом». Позже «Спас» извинился перед Уминским.

На фоне новостей о запрете протоиерея Алексея Уминского в служении в интернете появилось открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть это решение «ради душевного равновесия верующих людей». По состоянию на 10 января 21:00 мск письмо подписали более 8 тыс. человек.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов