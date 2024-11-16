В ходе заседания грузинского Центризбиркома, на котором были официально подведены окончательные итоги парламентских выборов, председателю ЦИК Георгию Каландаришвили плеснули черной краской в лицо. Об этом сообщает издание Publika.

Нападение совершил входящий в состав Центризбиркома оппозиционер Давид Киртадзе. Выступая первым, он обвинил Каландаришвили в соучастии в фальсификации результатов голосования. Тот возразил, подчеркнув, что эти обвинения не имеют никакого отношения к повестке итогового заседания, и сказал: «Не вынуждайте меня уходить из зала». В ответ Киртадзе облил его краской со словами: «Ты — черное пятно!»

После этого инцидента заседание было приостановлено, но через некоторое время возобновилось. Глава ЦИК появился в зале с повязкой на глазу. Он назвал действия коллеги-оппозиционера хулиганской выходкой, которая, по его словам, в очередной раз подтверждает отсутствие доказательств фальсификации выборов.

«У оппозиции нет никаких фактов фальсификации выборов, поэтому только нападениями не только на председателя комиссии, но своих оппонентов, предпринимаются попытки сорвать объявление итогов выборов», — пояснил Каландаришвили.

В конце заседания был утвержден окончательный итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября. В нем говорится, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая почти 54% голосов. Она обеспечила себе 89 мандатов в парламенте и тем самым гарантировала, что составит парламентское большинство.

Между тем на улице рядом со зданием ЦИК Грузии собралась толпа протестующих, которые выражают несогласие с итогами выборов, обвиняют власти в фальсификации голосования и требуют аннулировать объявленные результаты.

Участники акции протеста стучат по ограждению вокруг здания принесенными с собой палками и освистывают охраняющих ЦИК сотрудников полиции. Там же присутствует директор департамента патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе. Протестующие пытались раскачивать забор, чтобы повалить его, но полицейские им помешали.