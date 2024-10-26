В Грузии в 20:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на парламентских выборах. Явка составила 58,94% — в голосовании приняли участие более 2 млн человек. По результатам обработки 68,69% бюллетеней побеждает правящая партия «Грузинская мечта», которая набирает 52,94% голосов, сообщил ЦИК.

Второе место занимает «Коалиция за перемены» с 11,19%, за ней следуют «Единство — национальное движение» (9,79%), «Сильная Грузия» (9,05%), «Гахария — За Грузию» (8,26%).

«Грузинская мечта» начала праздновать победу через 20 минут после закрытия избирательных участков. У офиса правящей партии в Тбилиси прогремел салют. Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обещает, что в ближайшие четыре года «Мечта» сделает многое, чтобы Грузия вошла в число «самых успешных стран».

«Наша команда определенно оценит это доверие», — отмечал Иванишвили еще до появления данных экзит-поллов и предварительных итогов голосования.

Другие лидеры «Грузинской мечты» также выражали уверенность в победе партии. В частности, премьер Иракли Кобахидзе ожидает, что партия получит 60% голосов. «Это принципиально важно для продолжения стабильного и мирного развития страны», — подчеркнул он (цитата по SOVA Грузия).

Кобахидзе назвал парламентские выборы «решающими» и сравнил их с «референдумом между войной и миром». По его словам, на них должно определиться «направление развития страны».

С победой на выборах «Грузинскую мечту» уже поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Поздравляю премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с победой на сегодняшних парламентских выборах с большим отрывом. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан», — написал он в соцсети Х.

Ранее в субботу Иванишвили в очередной раз припугнул население «войной» в случае победы оппозиции. «Напомню, война по соседству. Эта страна, которая управляет агентурой, дала срочное задание, чтобы как-либо вовлечь Грузию в военные действия», — сказал он, не уточнив, о какой стране речь.