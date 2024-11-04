Глава Молдовы Майя Санду победила на прошедших 3 ноября втором туре президентских выборов после подсчета 100% протоколов (2219 бюллетеней), сообщает Центризбирком республики. Она набрала 55,33% голосов, ее оппонент, экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, — 44,67% голосов.

Явка составила 54,3%, всего на участки пришли 1,6 млн человек. Больше всего голосов за кандидата от Партии социалистов Стояногло отдавали внутри Молдовы, на зарубежных участках граждане чаще голосовали за Санду. Последняя уже поблагодарила в своих соцсетях избирателей за то, что «Молдова победила».

«Сегодня, дорогие молдаване, вы преподали урок демократии, достойный того, чтобы быть записанным в учебниках истории. Сегодня вы спасли Молдову. Победили свобода, правда и справедливость. Молдова сумела проявить свою волю и власть через голос каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени», — сказала президент Молдовы.

При этом она заявила, что республика «подверглась беспрецедентной атаке», не уточнив деталей.

Изначально результаты показывали лидерство Стояногло, но затем, когда начали учитываться и отданные за рубежом голоса, Санду вырвалась вперед.

Первый тур выборов главы Молдовы прошел 20 октября, по его итогам ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50%. Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло — 25,98%. Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,79%), остальные кандидаты набрали меньше 6%. Явка избирателей составила 51,68%.

Одновременно с президентскими выборами в Молдове прошел референдум о вступлении страны в ЕС, на котором 50,35% граждан поддержали процесс евроинтеграции. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) пыталась оспорить результаты референдума, но Конституционный суд отказался считать ее стороной процесса.