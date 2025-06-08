В Московской и Белгородской областях в результате атак беспилотников 8 июня пострадали местные жители: в Подмосковье ранена 75-летняя дачница, а у магазина «Пятерочка» в селе Никольская Белгородского района — пять человек. Об этом сообщили главы регионов Андрей Воробьев и Вячеслав Гладков.

По словам губернатора Московской области, на территорию СНТ «Малиновка» в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа упал сбитый системой ПВО беспилотник, повредивший три садовых дома.

«К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что минувшей ночью над территорией региона было сбито еще девять беспилотников: над полем западнее аэропорта Домодедово, возле деревни Лучинское в Подольске, в районе села Ершово и западнее деревни Чесноково под Истрой, рядом с деревней Никольское возле Рузы, вблизи СНТ «Светлана» и в поселке Николина Гора в районе Одинцово, над лесом у села Семёновское под Можайском и в районе СНТ «Березка» под Наро-Фоминском.

«В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено», — добавил губернатор.

В Белгородской области днем 8 июня было нанесено два удара беспилотниками по парковке «коммерческого объекта». Местные телеграм-каналы утверждают, что это был магазин «Пятерочка» в селе Никольское, и там якобы погиб человек. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о двойной атаке БПЛА, но сообщил лишь о пятерых раненых.

«Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения “Орлан”, которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам», — написал белгородский губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, трое пострадавших получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации, а еще двое легли на обследование в белгородскую горбольницу №2.

Кроме того, при детонации одного из дронов на парковке загорелся легковой автомобиль, сообщил Гладков. Возгорание было потушено прибывшими по вызову пожарными расчетами. Также разлетевшиеся осколки повредили четыре припаркованных поблизости машины, крышу, фасад и окна здания.

Пожар на химкомбинате, двое пострадали: Россия подверглась атаке десятков БПЛА

Как ранее заявляло Минобороны, в ночь на 8 июня российские регионы подверглись налету десятков украинских беспилотников. В частности, в Новомосковске Тульской области при падении сбитого дрона произошло возгорание на территории химкомбината «Азот», где производят минеральные удобрения. Глава региона Дмитрий Миляев уточнил, что пострадали два человека, но их жизнь вне опасности.