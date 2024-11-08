Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов помещен под стражу на два месяца решением Ленинского районного суда Махачкалы. Об этом пишет РИА Новости.

«Избрать в отношении Рабаданова… меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 января 2025 года», — огласил решение судья, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Адвокат Рабаданова Омар Хулатаев просил избрать меру пресечения, не связанную со взятием под стражу, но, по его словам, следователь не отвечал на вопросы. Протоколы задержания и допроса составлялись без представителя защиты, добавил он.

«Откуда взялась отрицательная характеристика?! Следствие даже не заморачивается и не прикладывает все необходимые документы по УПК РФ, ожидая, что их ходатайство и так пропустят», — пояснил адвокат.

Он также заявил суду, что на комментатора могут оказывать давление. Сам Рабаданов предупредил, что нахождение под стражей может пагубно отразиться на его здоровье.

«Был два дня в ИВС. Эта пища мне не подходит. Мне нельзя хлеб и молочное. Хорошо, что врач был, который помог. Меня задержали по надуманному делу», — заявил он.

В ходе заседания следователь рассказал, что при личном досмотре у Рабаданова в куртке нашли гранату. Ему вменяют ч. 1 ст. 222 УК России — незаконный оборот оружия и боеприпасов.

«В правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы… который, согласно справке об исследовании… является взрывным устройством — ручной гранатой РГД-5 осколочного действия промышленного изготовления, снаряженный тротилом и взрывным веществом», — заявил представитель Следственного комитета.

О задержании Рабаданова сообщил 7 ноября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Рамазан Рабаданов набрал популярность в Дагестане в середине 1990-х годов как комментатор турниров бойцовского промоушена Rings, вольной борьбы, собачьих боев, а также благодаря озвучиванию голливудских и документальных фильмов. Широкую известность Рабаданов получил за счет своих комментариев матча Россия — Нидерланды», который состоялся в 2008 году в рамках чемпионата мира по футболу.

«Часов в 8-9 вечера, когда он шел домой, его и задержали. Сейчас находится в ИВС Махачкалы. Ему инкриминируют 222 статью УК — хранение, ношение боеприпасов. Со слов его сына — к нему подошли, задержали и гранату в карман засунули», — рассказал Хадулаев RTVI.

Общественник предположил, что задержание Рабаданова могло быть связано с планами комментатора принять участие в наблюдении за судебными процессами по делу о погромах в аэропорту Махачкалы. Слушания сейчас проходят в Ставропольском и Краснодарском краях. Хадулаев подчеркнул, что Рабаданов не является стороной конфликта или родственником кого-либо из фигурантов.

«У нас в Дагестане, как правило, если какие-то статьи инкриминируют, то это уже очень тяжелый вопрос, скажем так. Надеемся все решить, но пока я не знаю, что и как будет. Каждый разное говорит, не разберешь сейчас. Он же выступал и чиновников обвинял, жестко высказывался в отношении разных людей», — напомнил глава ОНК Дагестана.

Сын комментатора Заур Рабаданов, который находится в зоне специальной военной операции, после задержания отца записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что Рабаданову-старшему «подкинули гранату в куртку и забрали по беспределу». По его словам, тот «всегда говорил только правду», которая могла «кому-то не понравиться».

«Я с первых дней СВО нахожусь за бугром, защищаю честь и достоинство своей страны. Но удар я получил в спину, из дома, откуда не ждал. Я хочу обратиться к Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович, разберитесь, пожалуйста. Не допускайте произвола, беспредела. Если отец виноват, накажите его по закону. Конституцию никто не отменял. А вот эти методы 90-х, по беспределу… Такого быть не должно», — заявил Заур Рабаданов.

По словам Хадулаева, после появления публикаций о случившемся к нему поступило более двухсот звонков от представителей общественности Дагестана и коллег из других регионов, которые были «взбудоражены новостью о задержании Рамазана Алибековича Рабаданова». Общественник предположил, что произошло недоразумение.

По словам родственников комментатора, дома у Рабаданова прошел обыск, в ходе которого не нашли «ничего запрещенного», но изъяли флешки и компьютер. Близкие задержанного утверждают, что он неоднократно получал угрозы от сотрудников правоохранительных органах из-за своих выступлений в защиту фигурантов дела о погроме в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября 2023 года несколько сотен жителей Дагестана устроили массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, куда прибыл самолет из Тель-Авива. Причиной для беспорядков стал военный конфликт между Палестиной и Израилем. В МВД рассказали о задержании 201 человека, на 155 человек составили административные протоколы. Следственный комитет сообщил, что сумма ущерба, нанесенного в ходе погрома, оценивается в сотни миллионов рублей.